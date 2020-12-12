شهداء لقمة العيش بسبب الـ"توك توك".. مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان في 2020

بحثوا عن لقمة العيش ولضيق الحال قاموا بشراء "توك توك" للعمل عليه من أجل توفير حفنة من الجنيهات تقضي حاجة أسرهم يوميًا، ولم يكونوا على علم بأنّ الـ"توك توك" سيكون سببًا في نهاية حياتهم بدلًا من توفير لقمة العيش لهم، بعدما طمع مجرمين بسرقته فأزهقوا حياتهم في سبيل تحقيق حلمهم بالاستيلاء على الـ"توك توك" وبيعه بآلاف الجنيها.

شابان يقتلان جارهما لسرقة الـ"توك توك" الخاص به في كفر الشيخ

كشفت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، لغز العثور على جثة سائق توك توك، ملقاة ناحية ترعة "ميت يزيد" وبها طعنات.

وكشفت التحريات أنّ الجثة لشاب يدعى "عبدالمنعم.ع.ج"، 19 عامًا، سائق توك توك، وأن وراء الواقعة كلا من "محمد.ع.ا.إ"، 30 عامًا، عاطل، و"إسماعيل.ك.إ.ا"، 23 عامًا، بغرض سرقة الـ"توك توك" المملوك للمجني عليه.

وحٌرر عن ذلك المحضر رقم 10538 لسنة 2020 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس فني معمل قتل جاره لسرقة "توك توك" بالخانكة

قررت نيابة الخانكة، حبس المتهم بقتل سائق "توك توك" بمنطقة أبو زعبل، وسرقة "التوك توك" الخاص به، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة قد تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة لذكر مجهولة بقطعة أرض زراعية، ومصاب بجروح ذبحية وقطعية بالرقبة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة فني معمل بإحدى الشركات، وباستهدافه تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه يرتبط بعلاقة جيرة بالمجني عليه، وعقد العزم على قتله وسرقة مركبة "التوك توك" قيادته، بهدف بيعها.

وأضاف المتهم أنّه اتصل بالمجني عليه، وطلب منه الحضور إليه بمنطقة أبو زعبل بدائرة المركز بزعم توصيله لمنزله، ثم تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "كتر"، واستولى على التوك توك وهاتفه المحمول وهرب وتخلص من السلاح الأبيض وهاتف المجني عليه بإلقائهما بمياه ترعة الإسماعيلية، كما قام ببيع مركبة التوك توك لعامل مقيم بمنطقة بلبيس بالشرقية.

عامل يفشل في سرقة توكتوك تلميذ بعد قتله بالعامرية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثة تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، بقطعة أرض فضاء وتبين إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم وعثر بجواره على مركبة توك توك "خاصته".

توصلت جهود فريق البحث إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص عامل له معلومات مسجلة.

وتم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، واستدراجه المجني عليه إلى مكان الواقعة ومباغتته والتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم حتى فارق الحياة وفر هارباً، ولم يتمكن من الاستيلاء على مركبة التوك توك لسقوطها بمياه الملاحات.

القبض على شخصين بتهمة قتل سائق لسرقة توك توك في القليوبية

تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على جثة شاب مقتول وملقى فى أحد الشوارع مكبل اليدين، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وأثناء ذلك حضر شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص، وأقر أن الجثة التى تم العثور عليها هى جثة نجله، وأنه قام بالإبلاغ عن تغيبه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقان آخران مسجلان خطر، وتم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، حيث استقلا مركبة "التوك توك" مع المجنى عليه بزعم توصيلهما لاصطحاب أحد أصدقائهما، وأثناء سيرهم قاما بخنقه بالشال الذى يرتديه فأوديا بحياته، وقاما بتكبيل يديه بذات الشال ورباط الحذاء الخاص به، وإلقائه بمكان العثور واستوليا على مركبة "التوك توك" وهربا.

3 أشخاص تخلصوا منه لسرقة توك توك.. حل لغز مقتل سائق بالدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بالعثور على جثة فتى يدعى علي محمد السعيد موسى، 15 سنة، سائق توك توك، ومقيم صهرجت الكبرى دائرة مركز ميت غمر، ومبلغ باختفائه بالتوك توك .

وتبين أن وراء الواقعة 3 أشخاص استدرجوه لتوصيلهم إلى قرية ميت يعيش، وعندما حاولوا سرقة التوك توك وتليفونه المحمول قاومهم فخنقوه، وألقوا بالجثة في المجرى المائي، وسرقوا التوك توك وهاتفه المحمول وفروا هاربين .

«حرقوا جثته».. القبض على المتهمين بقتل سائق «توك توك» في الخانكة

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لشخص منتشر بها حروق في أنحاء جسده.

تبين أن المجني عليه «أحمد.م»، سائق «توك توك».وأوضحت التحريات أن المتهمين هم «أحمد.ى» و«مصطفى.س» و«عمرو.إ» و«طه.أ» عقدوا العزم على التخلص من المجني عليه لسرقة التوك توك فطلبوا منه توصيلهم من الخصوص لناحية منطقة عرب التعليقات بالخانكة، وقاموا بطعنه وإشعال النيران في جثته لإخفاء الجريمة.

كشف غموض مقتل سائق توك توك فى الإسكندرية

كشف "أمن الإسكندرية"، ملابسات واقعة مقتل سائق توك توك"، حيث تلقى قسم شرطة برج العرب، بلاغًا بغياب سائق "توك توك"، بالمركبة قيادته والعثور على جثته بدائرة القسم وبجوارها سلاح أبيض "كتر" وقطعة من الحجارة عليها آثار دماء وعدم وجود مركبة "التوك توك" ومتعلقاته.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة (عاطليّن)، وتم ضبطهما، واعترفا بقتله بسلاح أبيض "كتر" وقطعة من الحجارة ثم استوليا على (التوك توك، 2 هاتف محمول).

حبس عاطلين قاما بقتل سائق توك توك لسرقته بطوخ

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد ورود بلاغًا من أهالي قرية المنزلة بالعثور على جثة في حالة تحلل مدفونة في أرض زراعية بالقرية.

وتم استخراج الجثة وتبين أنها لشخص في العقد الخامس من العمر مقتولًا وبه آثار خنق حول الرقبة ومدفون بالأرض.

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه يدعى " أشرف ف م " 51 سنة، من منطقة الخصوص، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، قاما باستدراج المجنى عليه من منطقة الخصوص بحجة توصيلهما إلى مدينة طوخ، وعقب وصولهما إلى قرية المنزلة قاما بقتله بعدما فشلا في سرقة التوك توك الخاص به.

قتل طفلاً لسرقة "التوك توك" فانقلب به.. جريمة مأساوية بكفر الشيخ

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، اللواء خالد العزب، إخطاراً بورود بلاغ من أهالي قرية المنشأة الجديدة، بالعثور على جثة طفل، على حافة ترعة للري بقرية المنشأة الجديدة، التابعة لقرية إصلاح شالما، في مركز سيدي سالم.

وبالمعاينة تبين أن الطفل يرتدي كامل ملابسه، وحول رقبته آثار خنق، وبالفحص تبين أنه يُدعى "ع. ط. هـ."، 15 سنة.

وأكد مصدر بمديرية أمن كفر الشيخ لـ"الوطن"، أنه جرى تحديد هوية المجني عليه، وتجري ملاحقة الجاني لإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى جهات التحقيق، موضحاً أن الطفل المجني عليه هو الابن الوحيد لأسرته على 5 بنات، وأن حالة الأسرة بسيطة، وكان يعمل للإنفاق عليهم.