«كان ماشي في حاله».. مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم بالدقهلية

لقي مدير مبيعات مصرعه، وأصيب شخصان لا يمكن استجوابهما في حادث تصادم على الطريق الدولي «دمياط - كفر الشيخ» قرب مدينة جمصة، اليوم الاثنين، حيث تصادف سير المجني عليه في مكان تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل، أمام منطقة «15 مايو» بمحافظة الدقهلية، مما أدى إلى اصطدام الموتوسيكل بمدير المبيعات، الذي كان يسير على قدميه في حاله، وأسفر الحادث عن مصرعه وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس المركزي.

وقوع حادث تصادم على طريق جمصة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي «دمياط - كفر الشيخ»، أمام منطقة 15 مايو دائرة القسم، ووجود متوفي ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم «س ب د 1499»، ملاكي، قيادة المدعو «عمرو موسى عبد الله محمد»، 25 سنة، سائق، ومقيم بدائرة قسم الدخيلة، محافظة الإسكندرية، ويحمل رخصتي القيادة والتسيير ساريتين، باتجاه دمياط، والدراجة النارية رقم «ط م أ 3193»، قيادة المدعو «محمد الشبراوي علي السيد»، 32 سنة، عامل، مقيم بقرية «جمصة البلد»، دائرة مركز كفر البطيخ، بمحافظة دمياط، بذات الاتجاه.

مصرع مدير مبيعات وإصابة اثنين

وتبين أن سبب الحادث اصطدام السيارة بالدراجة النارية من الجانب الأيمن، حال عبورها الطريق أمامه، وانحراف الدراجة النارية واصطدامها بالمدعو «مسعد رزق علي»، 43 سنة، مدير مبيعات، مقيم بقرية «الناصرية» دائرة مركز سمنود، بمحافظة الغربية، حال سيره مترجلاً على جانب الطريق.

ونجم عن الحادث وفاة مدير المبيعات، وإصابة كل من قائد الدراجة النارية بجرح سطحي متهتك بفروة الرأس، ومرافق قائد السيارة المدعو «عبد الله يوسف إبراهيم»، 30 سنة، مقيم دائرة مركز أبو تشت بمحافظة قنا، بنزيف في الأنف.

جرى نقل جثمان المتوفي إلى مستشفى جمصة المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي، في حالة غير مستقرة ولا يمكن إستجوابهما.

وبسؤال قائد السيارة، في محضر الشرطة، أيد مضمون الفحص جاري موالاة الاستعلام عن حالة المصابان وسؤالهما فور إمكانية ذلك جاري استدعاء أحد أهلية المتوفي لسؤاله تم رفع اثار الحادث ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1856 جنح قسم جمصة لسنة 2021 ، وجاري العرض على النيابة العامة .