شهداء لقمة العيش.. مصرع 4 شبان في تصادم مروع بالمنوفية

لقي 4 شبان من أبناء محافظة المنوفية مصرعهم، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مروع، قرب مدينة السادات، نتيجة انفجار إطار السيارة التي كانوا يستقلونها، وخروجها عن المسار، واصطدامها بسيارة أخرى كانت قادمة في الاتجاة المقابل، وأسفر الحادث عن سقوط عدد آخر من المصابين.

وسادت حالة من الحزن على قرى مركزي الباجور وسرس الليان، عقب فقدان الشبان الأربعة دفعة واحدة، بينما كانوا في طريقهم إلى أعمالهم، وعودتهم إلى ذويهم جثث هامدة.

وأكدت مصادر خاصة لـ"الوطن"، أن الوفيات هم "محمود إبراهيم البربري"، و"أحمد سيد"، وكلاهما من سرس الليان، و"محمد عبد الحميد نصر"، من قرية "كفر الباجور"، و"عيسى محمد توفيق"، من قرية "تلبنت"، وكلاهما من مركز الباجور، وأشارت المصدر إلى أن ذوي المتوفين يقومون حالياً بإنهاء الإجراءات القانونية والحصول على إذن النيابة العامة، لإتمام مراسم الدفن.

وأضافت المصادر أن الشباب خرجوا من منازلهم، كعادتهم صباح كل يوم، بحثاً عن "لقمة العيش"، حيث أنهم أصدقاء ويعملون في إحدى الشركات الخاصة، ولكنهم لقوا مصرعهم نتيجة التصادم المروع، الذي وقع قرب "كارتة الخطاطبة"، في نطاق مدينة السادات.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية المعنية، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل جثث المتوفين والمصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.