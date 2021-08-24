إزالة 110 عقارات وصرف 211 مليون جنيه تعويضات لإقامة محور عدلى منصور

تشهد محافظة القاهرة إقامة عدة محاور خلال الفترة الراهنة ومنها محوري «عدلى منصور وشينزو آبى»، وقال اللواء حسام لبيب، رئيس حى المطرية بالقاهرة، إنه تم إزالة 110 عقارات حتى الآن، وصرف تعويضات للأسر المتضرره بقيمة 211 مليون جنيه، في إطار إزالة تعارضات إقامة محور عدلى منصور مسطرد.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنه باق 50 عقارا جار أعمال الإزالة لها فى أقل من شهر وصرف التعويضات اللازمة، لافتا إلى أن الأعمال تشمل إزالة التعارضات وصرف تعويضات ورفع أنقاض وقطع المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى وتليفونات والعمل على تعديل مسارها.

طلاء واجهات العقارات

وأشار إلى استمرار الجهود المبذولة من مسئولي حي المطرية بالتواجد المستمر في الشارع لمتابعة ما يتم من أعمال بعد الانتهاء من إزالة عقارات المرحلة الأولى من شارع المشروع وبدء العمل في أعمال طلاء واجهات العمارات وذلك في إطار خطط تطوير المطرية حاليا واستعادة المظهر الحضاري والجمالي.

إزالة تعارضات محور شنزو ابي

وفي اطار المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها العاصمة في قطاع الطرق، تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال حصر وإزالة عدد من العقارات فى محيط محور شينزو آبى داخل مدينة «الأمل»، الهجانة سابقا، بحي شرق مدينة نصر بغرض التوسعة وخلق فراغات فى محيط المحور ، مع نقل وتسكين الأسر فى مدينة المحروسة 2 بنطاق حى السلام وذلك قبل أعمال الإزالة لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، بالإضافة إلى استمرار أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على المحور لتجميل شوارع العاصمة والقضاء على أى تشوهات عمرانية .

يذكر ان محور شينزو آبى الجاري إقامته حاليا يربط بين مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائري مروراً بمدينة الأمل الهجانة، وجاري تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومؤخرا وجهت القيادة السياسية بإطلاق اسم رئيس الوزراء الياباني على المحور في إشارة لعمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان.