«صحة النواب»: قد نلجأ للتطعيم بلقاح كورونا سنويا حتى نهاية الجائحة

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية تحفيز المواطنين وتشجيعهم للتطعيم ضد فيروس كورونا، موضحا أن تطعيم شريحة كبيرة من المواطنين في قطاعات الدولة المختلفة سيسهم في نشر مناعة القطيع.

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن خطورة الموجة الرابعة من فيروس كورونا تكمن في سرعة انتشار المرض، لاسيما في ظل دخول متحوري دلتا ودلتا بلس إلى مصر.

وأوضح «حاتم» أن المعامل المركزية بوزارة الصحة تتابع التسلسل الجيني للفيروسات، ومن بينها فيروس كورونا، وتنبهت إلى ظهور أول حالة لمتحور دلتا في مصروهو ما كشفت عنه وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي أمس، مضيفا: «يجب على جميع المواطنين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا».

لقاح سينوفاك المصري

وأشار الدكتور أشرف حاتم، إلى أن كل التطعيمات التي جرى إقرارها من منظمة الصحة العالمية، آمنة، ومصر في طريقها لإنتاج كميات كبيرة من لقاح «سينوفاك» المصري، وذلك لتطعيم الشريحة الأكبر من المواطنين، لافتا إلى أنه ولحين انتهاء وباء كورونا وانتصار العلم عليه، قد نلجأ سنويا إلى الحصول على تطعيم الإنفلونزا الرباعي مع تطعيم كورونا.

تطعيم طلاب المدارس

وحول إمكانية تطعيم الحوامل والمرضعات وطلاب المدارس قبل 18 عاما بلقاحات كورونا، قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الأبحاث لاتزال مستمرة في مصر بشأن إمكانية تطعيم بعض الفئات ومن بينهم الحوامل والأطفال.

وحذر الدكتور أشرف حاتم، من خطورة زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا: «دخلنا الموجة الرابعة مبكرا، وكنا نتوقع ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا منتصف شهر سبتمبر المقبل، ولكن تجاهل المواطنين لجميع الإجراءات الاحترازية وضعنا في موقف صعب، وليس أمامنا الآن إلا التطعيم ضد فيروس كورونا، وتحقيق التباعد الاجتماعي قدر المستطاع وبالأخص في أماكن التجمعات، والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، وغسل وتطهير اليدين بشكل دائم».

الحوامل والمرضعات

ويشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت بيانا بقائمة الممنوعين من أخذ لقاح كورونا في مصر نهائيا وهم: السيدات الحوامل والمرضعات، والأطفال تحت 18 عاما، مؤكدة أنهم لن يحصلوا على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن هذة الفئات ستعتمد على مناعتهم، مع الالتزام بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة.