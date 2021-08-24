بالأسماء.. إصابة 5 مواطنين في حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

أصيب 5 مواطنين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى «مطروح - الإسكندرية»، في الساحل الشمالي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

حالات وأسماء حادث انقلاب سيارة في الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى الضبعة المركزى ،اليوم الثلاثاء، المصابين الخمسة فور وقوع حادث انقلاب سيارة في الساحل الشمالي، وهم: «محمود محمد الكفورى 22 سنه مقيم بمحافظة الغربية وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، وكدمة في الصدر، ومصطفى أحمد مصطفى 22 سنة من الغربية، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظمه الفخد الأيسر وجرح بالوجه مع كسر بعظام الوجه والأنف، وأحمد مجاهد محمود 21 سنة من دمنهور، مصاب بسحجات بالرأس واشتباه كسر في الساعد الأيمن والساعد الأيسر، ومحمد السيد السيد 22 سنة مصاب بكسر في قاع الجمجمة ونزيف في المخ، وكدمات بالرئة، وعمر رفاعى يونس 23 سنة مقيم بمحافظة البحيرة، مصاب بكدمة في الوجه»، وجارى استكمال الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة.

مباحث الضبعة تفحص حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع حادث انقلاب سيارة بالقرب من قرية جلال في الساحل الشمالي، وتجرى أعمال الفحص، للكشف عن ملابسات وأسباب وقوع الحادث، وجارى رفع تقرير للنيابة العامة والتى تولت التحقيق.