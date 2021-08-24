ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة ببورسعيد

حصلت «الوطن» على أسماء أوائل الثانوية العامة فى بورسعيد، حيث سيتم تكريمهم من قبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم.

أسماء أوائل الثانوية العامة شعبة علمي علوم ببورسعيد

سلمي سامح محمد محمد جودة، مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، المركز الأول

نوران محمد محمد مصطفى عبيد، مدرسة بورفؤاد الثانوية بنات، المركز الثاني

صموئيل إبراهيم بشارة إبراهيم، مدرسة بورفؤاد الرسمية لغات فرنسى المركز الثالث

مريم حسن أحمد حسن الداليى، مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات، المركز الرابع

سيف الإسلام روهان حسن حسن، مدرسة إبراهيم شكري، المركز الخامس

أحمد ياسر السيد زغلول أحمد مزروع مدرسة الشهيد أحمد سامي، المركز السادس

أحمد أحمد عصمت محمود حمدي، مدرسة بورسعيد العسكرية، المركز السادس مكرر

عبد الرحمن ممدوح عبد العليم، مدرسة بورسعيد العسكرية، السادس مكرر

مازن محمد عبد اللطيف مدرسة بورسعيد العسكرية، السادس مكرر

محمد أسامة السيد إبراهيم مدرسة هيئة قناة السويس، السادس مكرر

يوسف عمرو حسن السيد بدره، مدرسة بورسعيد العسكرية، السادس مكرر

يوسف محمود جلال محمود، بورسعيد العسكرية، السادس مكرر

أسماء أوائل الثانوية العامة للشعبة علمي رياضة ببورسعيد

أحمد محمد حواتر، مدرسة الراعي الصالح، المركز الأول

ندي إبراهيم عبد الجليل أبو بكر الصديق، المركز الثاني

عبد الرحمن حسن هدية، مدرسة هيئة قناة السويس، المركز الثالث

مصطفي محمد صلاح المتولي الغيطاني، مدرسة الشهيد طيار أحمد أبو العطا، المركز الرابع

محمد إسلام السيد السيد جودة، مدرسة هيئة قناة السويس، المركز الخامس

محمود محمد محمد عبد الحميد دعية، مدرسة عبد الرحمن شكري، المركز الخامس مكرر

كريم على إبراهيم عبد العزيز دحروج، مدرسة بورسعيد العسكرية، المركز السابع

ياسمين أسامة السيد محمد علي، مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، السابع مكرر

يوسف أشرف إبراهيم مسعد شتيوي، مدرسة أحمد سامي العسكرية، السابع مكرر

محمود إبراهيم محمود درويش مدرسة السادات الثانوية بنين، المركز العاشر

«الوطن» تنشر أسماء أوائل الثانوية العامة شعبة أدبي ببورسعيد

أروي أيمن سليمان محمد سليمان، مدرسة الزهراء الرسمية للغات، المركز الأول

فاطمة السيد عبد الحميد حسن، مدرسة علم الدين الثانوية بنات، المركز الثاني

ندي محمد إبراهيم على حسن، مدرسة بورفؤاد الرسمية للغات فرنسي، المركز الثالث

مريم محمد محمد على جعفر، مدرسة بورفؤاد الثانوية بنات، المركز الرابع

شهد محمد فتحي حسن علي، مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، المركز الخامسة

ماهينور ناصر السيد حسن، مدرسة هيئة قناة السويس، المركز السادس

بسمة جمال الدين محمد المرغلى غربية، مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، السادس مكرر

أحمد كامل مسعد كامل أبو العز، مدرسة عبد الرحمن شكرى الثانوية بنين، السادس مكرر

زينة أحمد محمد محمد أبو المجد، مدرسة الفيروز لغات، السادس مكرر

شهد محمد أحمد عبد العزيز محمد، مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، السادس مكرر

الوطن تنشر أوائل الثانوية العامة «دمج»

يوسف أيمن حسن جمعة مدرسة عبد الرحمن شكري، الأول على بورسعيد