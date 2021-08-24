تربويون: نتيجة الثانوية العامة 2021 فضحت أباطرة الدروس الخصوصية

أكد خبراء تربويون، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 عبرت عن مستوى الطلاب الحقيقي في الشعبتين العلمية والأدبية، وفضحت أباطرة الدروس الخصوصية، موضحين أن عمليات التقييم اشتملت جميع مستويات الطلاب وساعدت على فرز الطلاب بما يؤهلهم للكلية التي تناسب قدراتهم، لافتين إلى أن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 سيجعل العملية التعليمية تهتم بمهارات التطبيق والتقويم والتحليل.

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس، إن دفعة الثانوية العامة 2021 هي دفعة استثنائية وتاريخية، لأنها قدمت امتحانات جديدة شكلاً ومضموناً، موضحاً أن الامتحانات اختلفت من حيث المضمون في الأسئلة التي اعتمدت على الفهم والتطبيق والتحليل، ومن حيث الشكل تم تطبيق نظام البابل شيت لأول مرة والتصحيح الإلكتروني وهو وفر الكثير من الوقت وحقق الموضوعية في التصحيح، مشيراً إلى أنها فضحت أباطرة الدروس الخصوصية.

«شحاتة»: الامتحانات اعتمدت على تقييم فهم الطلاب للمقرر الدراسي

وأضاف «شحاتة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الثانوية العامة 2021 عبَّرت عن قدرات الطلاب والدرجات التي حصلوا عليها درجات حقيقية وليست درجات وهمية، لافتاً إلى أن الامتحانات في السنوات الماضية كانت تعتمد على الحفظ والتلقين وكان الطلاب يحصلون على الدرجات النهائية الوهمية.

وتابع أستاذ المناهج وطرق التدريس، أن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 سيجعل العملية التعليمية تهتم بمهارات التطبيق والتقويم والتحليل، مؤكداً: وداعاً للدروس الخصوصية والسناتر وأسئلة المقرر الدراسي، مضيفا: «طلاب دفعة 2021 سيتفوقوا في الجامعة كما تفوقوا في الثانوية العامة».

من جانبه أكد الدكتور محمد أنور، خبير تربوي، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 من أفضل النتائج وأفرزت المستوى الحقيقي بنسبة كبيرة لطلاب كل شعبة بعيداً عن المجاميع ولكن نسب النجاح لكل شعبة ولكل مادة تعبر عن المستوي الحقيقي.

وأضاف «أنور» في تصريحات لـ«الوطن»، أن النتيجة كشفت نقاط القوة للحفاظ عليها والضعف والتي تحتاج إلى علاج ومن الملاحظ توفر أماكن لكل الناجحين في الكليات والجامعات.