خطوات الاستعلام وطرق دفع فاتورة الغاز في الإسكندرية

يعد الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي 2021 في الإسكندرية، أحد أهم متطلبات أبناء المدينة الساحلية في الوقت الجاري، وذلك بالتزامن مع ختام شهر أغسطس الجاري، موعد دفع الفواتير لمختلف المرافق، حيث تتيح بعض شركات الغاز الطبيعي، قراءة الفواتير وطرق الدفع إلكترونياً، في إطار ميكنة الخدمات والتحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة المصرية، حيث يمكن للمواطن سداد كافة الفواتير من المنزل عبر روابط أتاحتها الحكومة.

وتستعرض «الوطن»، طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي في الإسكندرية، خطوة بخطوة أثناء التواجد بالمنزل وذلك تسهيلًا على المواطنين بدلا من الذهاب إلى أماكن ومكاتب الغاز في الإسكندرية.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي في الإسكندرية

أتاحت شركة الخدمات التجارية رابطاً عبر موقعها على الإنترنت، حيث يمكن للمواطن الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي 2021 في كافة المحافظات بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص، عن طريق رابط استعلام فاتورة الغاز في الإسكندرية.

كما اتاحت الشركة إمكانية دفع فاتورة الغاز في الإسكندرية عن طريق خدمة فوري باستخدام البطاقة الائتمانية لبنك مصر، أو من خلال خدمة المحفظة الإلكترونية التي يقدمها البنك.

خطوات دفع فاتورة الغاز الطبيعي في الإسكندرية

- يمكن للمواطن إدخال رقمه المشترك به في الخدمة.

-الضغط على أيقونة اعرض.

- ستظهر إليك خانة اضغط على أيقونة السداد الإلكتروني.

- ستظهر إليك شاشة اضغط عليها.

- ستظهر أماكك اختيارات «فرعي - شقة - عمارة - بلوك - قطاع - يومية - منطقة - محافظة»، اختر ما ينطبق عليك.

- اختيار طريقة التحصيل الإلكتروني.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي في الإسكندرية

كما يمكنك الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي 2021 في الإسكندرية، دون الدفع وذلك بالخطوات التالية:

- سجل الدخول عبر موقع شركة الخدمات التجارية عبر الرابط السابق.

- انقر فوق قراءة غاز الإدخال.

- انقر فوق خانة تسجيل قراءة العداد.

- حدد المنطقة أولاً وثم المنطقة التابع لها.

- ثم ادخل رقم المشترط المدون على فاتورة الغاز مع تحديد الشقة والعمارة والبلوك والقطاع واليومية.

- كما يمكنك الضغط على اعرض ستظهر أمامك بيانات اسم صاحب العداد والقراءة السابقة والحالية بعد التسجيل.