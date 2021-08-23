تفاصيل برنامج «البيانات الصحية» في حاسبات وعلوم بيانات الإسكندرية

تتفرد كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية ببرنامج علوم البيانات للرعاية الصحية، والذي وصفته الكلية بأنه ليس له مثيل في كليات الحاسبات المصرية، الأمر الذي يجعل الجميع يرغب في معرفة معلومات عن ذلك البرنامج المستحدث، وقيمته في التعلم.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، كافة التفاصيل عن برنامج علوم البيانات للرعاية الصحية والذي يعد متاحا للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة الرياضيات أو شعبة العلوم أو ما يعادلها ويتم قبول طلاب الشهادات المعادلة الوافدين.

سبب إنشاء برنامج علوم البيانات الصحية في كلية الحاسبات وعلوم البيانات

وبحسب ما وفرته كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية من تفاصيل حول ذلك البرنامج، فإن سبب إنشاء ذلك البرنامج يأتي نتيجة للتطور الذي يشهده مجال علوم البيانات في المؤسسات الصحية بسرعة متزايدة من خلال التطورات المتتابعة التي تشهدها نظم المعلومات الطبية والمتمثلة في السجلات الصحية الإلكترونية، والرعاية الصحية عن بعد.

وأدى ذلك التقدم السريع إلى تنامي الحاجة إلى كوادر متخصصة في علوم البيانات الطبية لتطوير وإدارة نظم المعلومات الطبية لتعزيز وتحقيق أهدافاً منها اختصار الوقت، وتوفير التكاليف مما يؤدي إلى تقدم الرعاية الصحية.

فوائد برنامج علوم البيانات الصحية في كلية الحاسبات وعلوم البيانات

وأكدت كلية الحاسبات والمعلومات، أن نظام علوم البيانات الصحية يساهم في إعطاء بيانات ومعلومات شاملة عن المريض بسرعة فائقة وكفاءة عالية وعلى نحوٍ مريح وسهل، وإذا أضفنا إلى ذلك تطبيق نظام تحليل البيانات الصحية على المستوى القومي، فإن فعاليته وأهميته تكتسي مغزى حيوياً واستراتيجياً من حيث مشاركة البيانات بين المؤسسات الطبية المختلفة، وليس ضمن المؤسسة الواحدة فحسب.

علوم البيانات الصحية تساعد في تحديد مدى انتشار الأوبئة

ومن الناحية الإحصائية والوبائية، فإنّ استخدام البيانات بالاقتران مع غيرها من تقنيات معالجة المعلومات الأخرى، يمكن أن يُساعد في تحديد مدى الانتشار ومعدل الحدوث والبيانات ذات الصلة، للمساعدة في إدارة المعلومات الصحية وإعطاء الأولوية للخطوات التي ينبغي اتخاذها وإعطاء فكرة عن الأشياء التي ينبغي أن يتوقعها أخصائي البيانات الصحية تحسباً لأي أمر قد يحدث مستقبلاً.