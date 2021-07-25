حبس عاطلين لحيازتهما نصف كيلو هيروين في بني سويف

تمكنت مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بني سويف، من ضبط عاطلين؛ لحيازتهما نصف كيلو من مخدر الهيروين، ومبلغًا ماليًا من متحصلات عملية البيع، أثناء محاولتهما ترويجه على عملائهما بدائرة المركز، وتحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة الفشن، بحيازة عاطلين لكمية من مخدر الهيروين، بهدف الاتجار بها وتوزيعها على عملائهما بدائرة المركز، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل فريق بحثي وقوة امنية لضبطهما.

وباستئذان النيابة العامة توجهت قوة أمنية بإشراف المقدم أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة الفشن، وقيادة النقيبين مسعد زكي وشريف كامل، حيث تمكنت من ضبط: «م . ص» عاطل، و«م . ح» عاطل، يقيمان بدائرة مركز الفشن.

وضبطت القوة بحوزة المتهمين نحو نصف كيلو من مخدر الهيروين، وميزان حساس، و15 ألف جنيه من متحصلات عملية البيع، وهاتفين محمولين.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمين كان بحيازتهما كمية من مادة الهيروين المخدرة بهدف الاتجار بها، وتوزيعها على عملائهما من مدمني المخدرات، وأن المبالغ المالية المضبوطة هي من متحصلات عملية الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.