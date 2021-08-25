حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 25-8-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:09 ص | الأربعاء 25 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الميزان
مولود برج الميزان يتمتع بالكرم الشديد والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الميزان مهنيًا
القمر في مواجهتك مما يتسبب في ظهور مسألة قانونية وعليك اليوم أن تبحثها مع ذوي الخبرة.
حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا
إذا كنت متزوجا اشرح مطالبك بهدوء إذا أردت أن تلبى رغباتك.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.