منتج فيلم 200 جنيه: نأمل في تقديم أجزاء جديدة من العمل

ينتظر قطاع كبير من الجمهور، طرح فيلم 200 جنيه، في دور العرض المصرية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، لا سيما وأنه يضم عددا كبيرا من النجوم، على رأسهم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وشهد فيلم 200 جنيه، فترة طويلة من التوقف لأكثر من عام تقريبًا، بسبب جائحة فيروس كورونا، لتعاود الشركة المُنتجة الشروع في تنفيذه مجددًا، قبل نحو ثمانٍ شهور.

ومن جانبه، أعرب وائل علي، منتج فيلم 200 جنيه، عن آماله بأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، لا سيما وأنه يرصد قضية اجتماعية مهمة، ويضم عددا كبيرا من النجوم، يصل عددهم إلى 20 نجمًا تقريبًا.

وقال وائل علي، إنّ «قماشة الفيلم والقصة التي يدور حولها العمل، تتحمل تقديم جزء ثان وثالث، ونطمح لإنتاجهم حال نجاح الجزء الأول النتائج المرجوة، لا سيما وأنه من أفلام ذات الإنتاجية الضخمة».

وائل علي: فوجئنا باتهامنا بسرقة قصة فيلم 200 جنيه

وأشار إلى الأزمات التي لاحقت فيلم 200 جنيه، أبرزها الاتهامات بالسرقة، من قِبل أحد الأشخاص يُدعى حسين إبراهيم، قبل أنّ تفصل فيها نقابة المهن السينمائية وترفض الشكوى المُقدمة من الشاكي.

وقال وائل علي: «مش شخص واحد اللي قال إن إحنا سارقينه، لأ ده كان حوالي أربعة أو خمسة أشخاص، أي حد عامل فكرة أو قصة فيها اسم جنيه، يتخيل إن الفيلم ده بتاعه خلاص، لكن النقابة أنهت الأزمة ورأت أنّ قصة فيلمنا لا تُشبه أي مادة فنية موجودة».

أبطال فيلم 200 جنيه

فيلم «200 جنيه» من بطولة إسعاد يونس، وليلى علوي، وأحمد السقا، وأحمد آدم، وهاني رمزي، ومي سليم، ودينا فؤاد، وأحمد رزق، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وأحمد صلاح السعدني، وآخرون، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.