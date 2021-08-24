يضم 20 نجما.. كيف واجه منتج فيلم «200 جنيه» مأزق ترتيب أسماء التتر؟

تستقبل دور العرض المصرية، فيلمًا جديدًا بعنوان «200 جنيه»، اعتبارًا من غد الأربعاء 25 أغسطس، فيما يحتفل أبطاله بالعرض الخاص داخل أحد سينمات أكتوبر الليلة.

ويضم فيلم «200 جنيه»، عدد كبير من النجوم، يصل عددهم إلى 20 نجمًا، منهم إسعاد يونس، وليلى علوي، وأحمد السقا، وأحمد آدم، وهاني رمزي، ومي سليم، ودينا فؤاد، وأحمد رزق، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وأحمد صلاح السعدني، وآخرين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

مأزق ترتيب أسماء النجوم

كشف وائل علي، منتج فيلم «200 جنيه»، الآلية التي اتبعتها الشركة، بشأن تجاوز أزمة ترتيب أسماء النجوم على التتر، وتقديمه دون إثارة أي مشاكل وخلافات، قائلًا لـ«الوطن»، إنّ «مسألة ترتيب الأسماء تم حسمها حسب الظهور، فكلهم أبطال وليس هناك نجمًا أقل موهبة من آخر.. لكن الترتيب حسن الظهور والناس متعاقدة وعارفة المعلومة دي من الأول».

وأكد منتج الفيلم، أنه لم يواجه أي صعوبات في إقناع أي ممثل، بمسألة ترتيب الأسماء على التتر، لا سيما أنّ قصة العمل حظيت باهتمامٍ كبير من قبل فريق العمل كافة، متابعًا: «كلهم رحبوا بالموضوع، والورق كان عاجبهم، ولم نواجه أي صعوبة وقت التعاقد».

«200 جنيه» يُعيد إسعاد يونس للسينما

يشهد فيلم «200 جنيه»، عودة الفنانة إسعاد يونس، إلى السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، دامت لنحو 11 عامًا، منذ آخر أعمالها في فيلم «زهايمر»، مع الفنان عادل إمام، الذي عُرض عام 2010.

شائعة حول «200 جنيه» ورد

نفى المنتج وائل علي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، ما يُشاع حول مشاركة نيللي كريم في الفيلم، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، قائلًا: «لاقيت أخبار كتير مكتوبة بتقول إنّ نيللي كريم وآسر ياسين ومحمد فراج وعمرو عبد الجليل، ضمن أبطال الفيلم، لكن هذا غير حقيقي، ويسعدني التعاون معهم في أي عمل مُقبل».