محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021، بنسبة نجاح بلغت 89.9% بينها 90% للمدارس رسمية و86.7% منازل، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثاني بالمدارس الرسمية والمنازل، بلغ 25076 طالب وطالبة، حضر منهم 22181 طالب وطالبة، ونجح منهم 19953 بنسبة نجاح 89.9%.

درع التميز لوكيل وزارة التربية والتعليم

علي جانب أخر، قدم توجيه عام التربية المسرحية بمديرية تعليم المنيا، درع التميز للمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك في حضور محمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية، حيث حصلت مدارس المحافظة ممثلة في مدرسة «الزهراء١»، على المركز الأول فى مسابقة الفنون المسرحية للعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك لدعمه الأنشطة بمختلف أنواعها لبناء الشخصية المصرية الأصيلة لخلق جيل مبدع نافع لمجتمعه ووطنه.

ونظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية التابعة لقطاع الخدمات والأنشطة، فعاليات مهرجان الفنون المسرحية الثالث لطلاب التعليم بكافة مراحله على مستوى الجمهورية، وذلك على مسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وشارك في المهرجان 19 محافظة هي: «القاهرة – أسوان – الغربية – دمياط – الأقصر – المنيا – شمال سيناء – الإسكندرية – الإسماعيلية – قنا – بني سويف – البحر الأحمر – سوهاج – الفيوم – الجيزة – السويس – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ» .

تضمن الحفل عرض برومو للعروض المسرحية الفائزة، وأوبريت «مكنش فيه غير كلمة مصر»، للفنانة صفاء أبو السعود، وأوبريت «فرحة مصر» لفريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.