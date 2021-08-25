حظك اليوم برج القوس الأربعاء 25-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يسعى مولود برج القوس دائمًا لاكتشاف الأماكن الجديدة والسفر إلى المدن والدول المختلفة، إذ يعرف عنهم أنّهم عاشقون للحرية.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بحماس كبير وقد تشعر بتجدد الحياة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

فينوس في منزل الأصدقاء تولد بداخلك كنزا من المشاعر وتستطيع أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.