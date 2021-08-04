لطلاب الثانوية العامة.. خطوات التقديم في التنسيق بنظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات

يستعد طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء الاختبارات لبدء مرحلة تعليمية جديدة، وهي الدراسة الجامعية، والتي تعد أهم فترة لتكوين شخصية الإنسان وتطوير عقله، فهي مرحلة انتقالية بين الطفولة والحياة العملية، لذا بحرص الجميع على اختيار الكليات والجامعات المناسبة، وأعلنت وزارة التعليم العالي بدء تنسيق القبول بالجامعات «نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات» عقب إعلان نتيجه الثانوية العامة 2021، وذلك للجامعات الأهلية والخاصة.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها لقرائها في مجال التعليم، خطوات التقديم للجامعات «نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات» سواء لطلاب الثانوية العامة، أو خريجي المدارس الفنية، وغيرها في السطور التالية..

طريقة التقديم لطلاب الثانوية بنظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات

لطلاب الثانوية العامة المصرية الذين يقومون بالتسجيل في التنسيق للمرة الأولي، يجب اتباع الآتي:

الدخول على موقع التنسيق من هنــا، ثم يختار الطالب تسجيل الدخول.

يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم، وإدخال رقم الجلوس في خانة كلمة المرور.

يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله.

بمجرد استيفاء البيانات سيجرى تفعيل الحساب وإرسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب المفعل والتي جرى إرسالها على بريده الإلكتروني، ومن ثم يقوم بتسجيل رغباته.

خطوات التسجيل لطلاب الشهادات الفنية

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق، واختيار تسجيل الدخول، ثم يختار تسجيل حساب جديد ويقوم بإدخال الرقم القومي.

يجرى إنشاء حساب للطالب على النظام بحيث يكون كلا من اسم المستخدم وكلمة المرور هو الرقم القومي إلى حين تفعيل حسابه.

يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله، ثم يقوم برفع ملف واحد بصيغة PDF يحتوي على صور واضحة لجميع المرفقات المطلوبة، ويمكن أن تتعرف على المستندات المطلوبة حسب نوع كل شهادة بالضغط هنـا.

فى حالة عدم توافر بعض المستندات المطلوبة عند التقدم يمكن الاستعاضة بتقديم إقرار موقع من الطالب وولى أمره، باستيفاء المستندات المطلوبة قبل موعد يجرى تحديده قبل الجامعة.

بمجرد استيفاء البيانات سيجرى تفعيل الحساب وإرسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.

يقوم المختصون بمراجعة المستندات المرفوعة، وعلى الطالب مراجعة بريده الإلكتروني بصورة دورية حيث سيجرى التواصل عن طريقه لاستيفاء أي مستندات مطلوبة.

بعد اكتمال مراجعة البيانات من قبل المختصين، سيجرى إرسال بريد إلكتروني للطالب للقيام بتسجيل رغباته.