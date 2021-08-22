والدة شهيد لقمة العيش: «نقعت هدومه بالدم بتاعه في المياه واستحميت بيها»

«لما مباحث الدقهلية ألقت القبض على المتهم بقتل ابني، أخذت آخر ملابس له والمختلط بها دمائه ووضعتها في المياه واستحممت بها، وكان أفضل استحمام بالنسبة لي في حياتي».. مشاهد إنسانية ترويها والدة الطفل «هاني إ. س.»، الشهير بسيف، 16 سنة، سائق توك توك، ومقيم بمنطقة الحوال بندر السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية والملقب بـ«شهيد لقمة العيش» والتي لم تهدأ والدته منذ أن علمت بذبح ابنها وإلقاؤه عبر طريق قرية «برقين» من أجل سرقة التوك توك الذي كان يعمل عليه.

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أم المجني عليه: «ناري بردت لما اتقبض على المتهم»

وقالت والدة المجني عليه: «ناري بردت لما علمت بالقبض على المتهم»، مضيفة أحضرت جردل مياه ووضعت ملابسه الموجود بها دمائه وقمت بالاستحمام بها، وكلما كان تنزل المياه على جسدى أشعر بالسعادة، وما زلت أشم رائحة دماء سيف إلى الآن وكنت أتمنى أن أكون في مكان الحادث حتى لا أترك نقطة دم واحد له على الأرض.

تتذكر الأم في بث مباشر نشرته جريدة «الوطن» آخر لحظات لها مع إبنها «سيف» وقالت إنني فوجئت به في آخر ليلة له دموعه تسيل على خديه، قائلة: « لا أعرف سبب بكاؤه وقلبي اتقبض، مكنتش معتقدة إن أحد مزعله ولما سألته الصبح عن السبب أكد أنه لم يبكِ».

وأضافت أنها فوجئت بوالد سيف يحتضنه وابنه الأكبر «كاظم»، قائلا: «مالكوش إلا بعض ياولاد»، وقالت هي الأخرى «أنتم اللي بيقين وإحنا ماشين يعني هاتموت»، واستطردت« لا أدري أن سيف هو الذي يموت ويتركنا وقلوبنا تتحرق عليه».

ورود بلاغ بالعثور على جثة طفل

وكان اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطيه مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين بالعثور على جثة شخص بدائرة المركز، وتبين أنه سائق توك توك، مقيم بدائرة المركز، مصابا بجرح بالرقبة، والعثور بجواره على سلاح أبيض «سكين مدممة» وهاتف محمول.

وبسؤال والد المجني عليه في محضر الشرطة، أكد أن نجله خرج للعمل على التوك توك ملك والدة المجنى عليه وعدم عودته وعلمه بوفاته عقب ذلك.

وتوصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الدقهلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى ضبط مركبة التوك توك المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.