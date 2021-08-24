محافظ الغربية يجتمع بممثلي البنوك لتسويق أصول المحافظة

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لرؤساء وممثلي البنوك العاملة في نطاق محافظة الغربية، لمناقشة سبل التعاون في تسويق الأصول المملوكة للمحافظة بهدف تعظيم إيرادات الدولة بما يعود بالنفع على المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء حسين الجندي، السكرتير العام، والمستشار عمرو حتاتة، عضو المكتب القضائي، والمستشار سيد فودة، المستشار القانوني للمحافظة.

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل كل الجهود الممكنه من أجل تقديم كافة الخدمات بشكل أفضل ومتميز للمواطنين في كافة القطاعات والمرافق والخدمات، مشيراً إلى أن طرح هذه الأصول والوحدات سيعود بالنفع على المحافظة والمواطنين، من خلال استغلال العائد منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال الاجتماع، عرض المحافظ عدداً من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، من ضمنها مشروعات الإسكان الاستثماري بعمارات عبد المنعم رياض، المقامة على مساحة 4200 متر مربع، وتضم 5 أبراج سكنية، بعدد 180 وحدة، بالإضافة إلى برج إداري بعدد 63 وحدة، و13 وحدة سكنية بعمارات الإستاد، و27 وحدة سكنية بالبرج السكني الإداري بزفتى، و8 وحدات إدارية و4 محال تجارية بالبرج الإداري بأرض السويقة بكفر الزيات، و25 وحدة سكنية بسمنود، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي، والأراضي غير المستغلة، والمباني التي سيتم نقلها إلى المجمعات الخدمية ضمن مبادرة «حياة كريمة».

ومن جانبهم، أبدى ممثلو البنوك سعادتهم البالغة بتلك الدعوى من جانب المحافظة، مؤكدين على دعمهم الكامل لتلك المبادرة، حيث طرح عدد من البنوك مجموعة من المقترحات، لوضع آليات لكيفية التعاون بين البنوك والمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، اطمأن المحافظ على الإجراءات الاحترازية المتبعة في البنوك، مقدماً كل الدعم لهم في سبيل مواجهة الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا المستجد من تطهير ماكينات الصرف الآلي، وتنظيم أعداد العملاء المترددين على البنوك حال تزايدها.