محافظ الغربية يوجه بسرعة إصلاح خط مياه «كفر حجازي» بالمحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهات عاجلة إلى مسئولي الجهات التنفيذية بمركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الجمعة، بضرورة تشكيل لجنة من نواب رئاسة المدينة، والتنسيق مع مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة إصلاح خط مياه قرية «كفر حجازي»، بعد تكرار شكاوى المواطنين، حيث تم الكشف عن وجود تسريب للمياه، ويجري العمل على إنهاء المشكلة.

في ذات السياق، وجه محافظ الغربية المحاسب حيدر عطا الله، نائب رئيس مدينة المحلة، ومسئولي الوحدة المحلية بقرية «بشبيش»، بتنفيذ حملة إزالة على أرض زراعية على مساحة 70 متراً مربعاً فى قرية «الانشا الحديثة»، التابعة للوحدة المحلية، عبارة عن قواعد خرسانية بالمونة الأسمنتية، وتحرير المحضر اللازم بالمخالفة وإحالته إلى النيابة العسكرية .

كما أصدر المحافظ توجيهاته إلى رئيس المدينة العمالية بأهمية تنفيذ أعمال زراعة أشجار مثمرة، من منطقة «عياش» حتى «العلو»، عند المدخل الجنوبي لمدينة المحلة، بمشاركة إدارة الإشراف على النظافة، وذلك تلبية لرغبات المواطنين.

وأجرى محافظ الغربية جوله تفقدية لعدد من المناطق السكنية بالمحلة، اليوم الجمعة، شملت مناطق «منشية البكري والجمهورية وشارع سعد زغلول»، لمتابعة أعمال الرصف وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات المرافق من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، سعياً لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم خلال الفترة المقبلة.