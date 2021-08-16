محمد منير يعلن موعد حفله الغنائي المقبل بالساحل الشمالي

أعلن المطرب محمد منير، عن حفله الغنائي المقبل، بعد غيابه لفترة طويلة عن إحياء الحفلات الغنائية بسبب مرضه، وجائحة كورونا، ونشر الكينج «بوستر» الحفل الخاص به، عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» التي ستكون، الخميس، الموافق 26 أغسطس في الساحل الشمالي.

أغنية «أنا رايق» من كلمات نور الدين محمد

يذكر أن منير كان قد طرح مؤخرا كليب غنائي جديد لأغنية «أنا رايق»، وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا فايق

أنا رايق

أنا مبسوط مش متضايق

العمر إن عشته فهمك

هيطول وهيحرق دمك

وان عشته بخفة دمك

هيعدي لطيف فدقايق

أنا فايق

أنا رايق

أنا مبسوط مش متضايق

أنا باشا

بـ بشاشه

عايش الدنيا الغشاشه

بنت الإيه البكاشه

أنا برفض أعيش متضايق

على كيفي

أنا كيفي

في الشتا إني ألبس صيفي

وفجيبي يادوب مصاريفي

وامشي أبعزق واتعايق

أنا فايق

أنا رايق

أنا مبسوط مش متضايق

بمزاجي

وشروطي

أتسلطن أغني بصوتي

أو اهيم واسرح فسكوتي

أو انام أو اجري واسابق

عشوائي وبدائي

وفحب حبيبتي فدائي

بضرب فالدنيا والاقي

مبسوط بجناني وسايق

أنا فايق

أنا رايق

أنا مبسوط مش متضايق

أغنية «أنا رايق» هي واحدة من ضمن أغاني الـ«ميني ألبوم» الذي قرر الكينج محمد منير طرحه مؤخرا، حيث سبق وطرح منه عدد من الأغاني، منها «باب الجمال، والباقي من الصحاب، وزوق»، ومن المقرر أن يتم طرح باقي الأغاني الخاصة به خلال الفترة القليلة المقبلة.