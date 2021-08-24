«متشابهان».. كيف تفرق بين أعراض متحور دلتا والإنفلونزا الموسمية؟

انتشرت تساؤلات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ودخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا، والاعلان عن ظهور أول حالة في مصر مصاب بمتحوّر دلتا بلس، حول ما هي الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وكيف يكون متحور دلتا، ودلتا بلس، وما هي الأعراض وكيف يتمّ التفريق بينها وبين الإنفلونزا الموسمية.

أعراض كورونا الموجة الرابعة

الدكتور عبداللطيف المُر، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق، يؤكّد في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ مصر على أعتاب الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ومتحور الدلتا ودلتا بلس، وهذا يتضح من الزيادة المستمرة في الـ10 أيام الماضية.

وقال «المُر»، إنَّ أعراض الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الرابعة، لن تختلف كثيرًا على عن السابق فهي نفس الأعراض، ولكن سيكون السائد فيها هو سيلان الأنف، وارتفاع درجة الحرارة، والأعراض التنفسية، مشيرًا إلى أنّ منظمة الصحة العالمية «اقليم شرق المتوسط»، أكّدت أنَّ متحوّر دلتا انتشر في 10 دول من دول الإقليم.

الفرق بين الموجة الرابعة والانفلونزا الموسمية

وحول معرفة الفرق وأوجه الاختلاف بين اعراض كورونا في الموجة الرابعة والانفلونزا الموسمية، أوضح أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، أنَّه يصعب التفرقة بين أعراض كورونا والانفلونزا الموسمية دون التحاليل الطبية والفحص الطبي، حيث أن الأعراض متشابه لأقصى درجة.

ولفت أستاذ الطب الوقائي، إلى أنَّ متحور الدلتا، هو أكثر انتشارًا من سابقيه، كما أنّ له القدرة على اصابة الأطفال، مستطردًا: الأبحاث العلمية أثبتت أن الدلتا أكثر قدرة على احداث مضاعفات عن المتحورات السابقة لفيروس كورونا، مناشدًا جموع المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاحات فيروس كورونا، لأنَّها تسهم بشكل كبير في تقليل حدة التأثير حال الاصابة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.

لقاحات كورونا آمنة

واستكمل أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق، أنَ منظمة الصحة العالمية أكّدت أنَّ جميع اللقاحات فعّالة وآمنة ضد تحورات فيروس كورونا، وإن كانت أقل قليلًا في التأثير ضد متحور دلتا.