حاسبات ومعلومات قنا.. تضم القسم الأول من نوعه بجامعات الصعيد

تضم جامعة جنوب الوادي كلية الحاسبات والمعلومات في قنا، ضمن 22 كلية، بدأت الدراسة فيها فعلياً خلال العام الدراسي المنقضي 2020/ 2021، حيث أن الدفعة الموجودة حالياً هي الدفعة الأولى بالكلية، والمنتقلة إلى الفرقة الثانية، كما أن تنسيق الجامعات الحالي يضم كلية حاسبات ومعلومات قنا للعام الثاني عل التوالي، لتصبح ضمن رغبات الطلاب الناجحين من الثانوية العامة 2021، وتضم الكلية 4 أقسام فقط، ليمكن للطلاب الاختيار بينها بحسب المجموع الذي حصل عليه كل منهم.

حاسبات ومعلومات قنا.. تنسيق المرحلة الأولى

يتضمن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021 للعام الحالي كلية الحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي للمرة الثانية، بعد افتتاحها العام الماضي، حيث كان الحد الأدنى للقبول العام الماضي 392.5 درجة.

حاسبات ومعلومات قنا تضم 4 أقسام

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في تصريحات سابقة، إن إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بمقر الجامعة في قنا كان ضرورياً، وتماشياً مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وتخريج شباب مؤهلين لسوق العمل لصنع المستقبل، موضحاً أن الكلية التي بدأ فيها العمل العام الماضي، تضم 4 أقسام، هي: قسم علوم الحاسب، وقسم تكنولوجيا المعلومات، وقسم الذكاء الصناعي، وهو متخصص في الأنظمه الذكية لإعداد طلاب مؤهلين لوظائف المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي وبرمجه الريبوت والأنظمة الذكية، وهو الأول من نوعه في جامعات صعيد مصر.

وتابع رئيس الجامعة، في تصريحاته، أن هناك خطة لإنشاء أقسام أخرى في المستقبل مثل علوم البيانات الضخمة و«البلوك تشين»، لمواكبة المتغيرات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم، وفي إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي.

وقال الدكتور محمود حسب الله، عميد الكلية، إن كلية الحاسبات والمعلومات بقنا بها 6 معامل مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب، وسوف تسهم الكلية بشكل فعال في بناء التنمية المستدامة والتحول الرقمي بصعيد مصر.