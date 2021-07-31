أبرز 13 تصريحا لـ صفاء أبوالسعود: نفسي في دور حلو يناسب صفاء دلوقتي

حلت الفنانة صفاء أبوالسعود، ضيفة على برنامج «ليالي TeN»، المذاع على قناة «TeN» الفضائية، والذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، أمس الجمعة، حيث تحدثت عن اعتزالها الفن وعودتها مرة أخرى، وتفاصيل أعمالها السابقة، ومنها أغنيتها الشهيرة «أهلا بالعيد»، متطرقة للحديث عن زوجها الراحل الشيخ صالح كامل ومشوارها الفني.

أبرز تصريحات صفاء أبوالسعود نرصدها لكم كما يلي:

1-أهلا بالعيد متكلفتش كتير ماديًا واتشال منها كوبلية، واتركنت كتير لغاية ما ظهرت واتصورت والفضل في نجاح الأغنية يعود إلى الله قبل كل شئ، والشاعر الكبير عبدالوهاب محمد، والموسيقار جمال سلامة، وبساطة الموضوع وصدقه، وكمان السر في سعد نبيهة.

2-صلاح جاهين كان بيقولي عشان جواكي طفولة بتنجحي مع الأطفال، وأنتي ملكة في الأطفال، ومحدش حاليًا بيعمل أغاني أطفال.

3-هم بيختصروه في أهلا بالعيد، والعيد طاقة وفرحة كما ترجمتها الأغنية، ولما تشوفي حد بيقولك أهلا بالعيد بتنبسطي.

4-صوتي ما زال أصغر من سني، ومثل صوت الأطفال ولو أني بحاول أعرضه.

5-أشكر الله أن الناس في وقت الأعياد يتذكرون أغنية «العيد فرحة»، وتكون سعيدة جدًا بمشاهدة الأغنية مثلها مثل الجمهور، «أحسن حاجة إن الواحد يقدر يسعد الآخرين».

6-وجهت رسالة إلى روح زوجها الراحل، الشيخ صالح كامل، قائلة: «بحس دايمًا إنه موجود بس مسافر، لأن معظم وقته كان في شغله، وكان بيسافر كتير، وبحس دايمًا إنه موجود معايا وأنا بوعده دايما هاعمل فن حلو وراقي ويشرف وميكونش فيه أي ابتزال ولا أي حاجة تزعلك، ولا تضايقك، ودايما فاكراه في قلبي».

7-فترة غيابي الطويلة عن المجال الفني لن تتكرر، وهظهر في أدوار فنية خلال الفترة المقبلة، وفيه مسرحية معروضة عليا دلوقتي، وأنا بشوفها، ولو كانت مناسبة هعملها إن شاء الله.

8-أنا نفسي في دور حلو يناسب صفاء دلوقتي، ونفسي في حاجة مكتوبه حلو ولازم المخرج هو اللي يختارني للعمل، المنتج ممكن يجيب صفاء، ولكن المخرج هو أهم حاجة لما يكون شايفني في الدور وأنا أقرى نص يعجبني يبقي العمل هينجح.

9-بحاول بقدر الإمكان أكون مرنة وأتمرن، واللي بيتمرن كثير يوميا وظبط حياته على الحركة بيكون صعب عليه أوي أنه يقعد، ولازم يتحرك.

10-الحمد لله بفضل ربنا الجمهور استقبلني زي ما كان بيستقبلني قبل كده، ومحستش بأي تغيير-.

11-أنا بحب مصر طول عمري، دي بلدي اللي اتولدت وعيشت فيها، وكان عاجبني نشاط وزارة الشباب والرياضة، خاصة في دورة طوكيو 2020، وده بيؤكد أن وراهم ناس بتدعم الشباب.

12-ربنا اختار لينا قيادة سياسية فعلا نجحت في تغيير مجرى حياتنا.