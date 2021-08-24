مصادر: كيا X Ceed الجديدة كليا قريبا في مصر

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، قرب موعد طرح السيارة «كيا X Ceed» الجديدة كليا في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، وسيتم طرحها بسعر 350 ألف جنيه تقريبا.

وسوف يتم توفيرها بثلاث فئات بحد أقصى تقريبا حسب بعض الموزعين المعتمدين من كيا، وسوف يبدأ السعر من 350 ألف وحتى 420 ألف جنيه.

وتم إطلاق كيا X Ceed الفيس ليفت الجديدة عالميا في 14 يوليو الماضي، بتحديثات جديدة في الشكل الخارجي، تم تزويدها بشبكة جديدة كليا، وفوانيس جديدة LED.

وسوف يتم توفير السيارة في مصر بمحرك 1.0 لتر تربو يولد قوة 120 حصان مع ناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات مزدوج القابض، أو المحرك الأقوى 1.5 لتر تربو 4 سلندر يولد قوة 160 حصان.

وبدأت «كيا» إنتاج سيارتها الجديدة Ceed في مصنعها بسلوفاكيا في أوائل أغسطس، وتعتبر مصر من أولى الدول التي يتم توفير فيها كيا Ceed.

جدير بالذكر، أنه مع بداية الشهر الجاري، تم طرح الموديل الجديد من طراز «كيا جراند سيراتو» موديل العام 2022، حيث تتوافر السيارة بالسوق المحلي بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 320 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 330 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 360 ألف جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 375 ألف جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر 415 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة «سيراتو» موديل العام 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 150 حصانًا، وأقصى عزم للدوران يصل إلى 155 نيوتن/ متر.

وتتوافر بأبعاد «الطول الكلي 4640 ملم، العرض الكلي 1800 ملم، الارتفاع الكلي 1450ملم، طول قاعدة العجلات 2700 ملم»؛ كما تتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100كم/ ساعة في غضون 11.6 ثانية.