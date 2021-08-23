مواصفات وأسعار كيا «جراند سيراتو» 2022

منذ بداية شهر يونيو الماضي، بدأت العديد من شركات السيارات في طرح الموديلات الجديدة لسنة 2022 من الطرازات المختلفة، في السوق المصري.

ويعد من أبرز تلك الشركات «كيا» التي قامت بطرح سيارتها الجديدة من طراز «جراند سيراتو» في السوق المصري.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار ومواصفات سيارة كيا الجديدة «جراند سيراتو 2022».

- تضم السيارة محركًا بسعة 1600 سي سي.

- يولد قوة 150 حصانًا ميكانيكيًا.

- أقصى عزم للدوران 155 نيوتن متر.

- عدد السلندارت 4.

أبعاد سيارة جراند سيراتو

- الطول الكلي 4640 مم.

- العرض الكلي 1800 مم.

- الارتفاع الكلي 1450.

- قاعدة العجلات 2700 مم.

- وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 175 كم/ساعة.

- وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 11.6 ثانية.

- وبها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بست سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.9 لترات من الوقود.

- حجم الشنطة 502 لتر.

- سعة خزان الوقود 502 لتر.

- وتأتي السيارة بضمان 100 ألف كم أو خمس سنوات أيهما أقرب.

مواصفات الأمان والسلامة

تتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان منها: «وسائد الهوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

أسعار كيا جراند سيراتو 2022

يجري تصنيع السيارة في كوريا، وتأتي بـ5 فئات مختلفة التجهيزات والأسعار على النحو التالي:

الفئة الأولى بسعر 320 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 330 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 360 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 375 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 415 ألف جنيه.