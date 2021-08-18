كيا تطلق «سورينتو PHEV 2022» توربو الهجينة

أعلنت شركة «كيا»، إطلاق سيارة سورينتو توربو الهجينة متعددة الاستخدامات 2022، والتى تعد أحدث إضافة إلى استراتيجية كيا الطموحة للكهرباء.

ومن المقرر أن تصل سورينتو توربو PHEV 2022 إلى صالات العرض في الربع الثالث من عام 2021، كما ستُعلن عن الأسعار مع اقتراب موعد طرحها للبيع.

ويتم تقديم سورينتو PHEV الجديدة بمحرك كهربائي 66.9 كيلو وات ومحرك توربو سعة 1.6 لتر يجتمعان لتحقيق 261 حصانًا، حيث تتمتع سورينتو PHEV بمدى قيادة كهربائي مستهدف يبلغ 32 ميلاً، وهي الأفضل من أي سيارة رياضية متعددة الاستعمالات «PHEV SUV» من 3 صفوف.

وتم تعزيز قدرات سورينتو بنظام دفع رباعي قياسي متجه لعزم الدوران، ما يوفر الثقة في التنقل إلى أي مكان، وتمت زيادة قاعدة العجلات بمقدار 1.4 بوصة تقريبًا عن الجيل السابق من سورينتو لتوفير مساحة داخلية أكبر، كما تم تحسين ديناميكيات القيادة والتحكم والضوضاء والاهتزاز.

وستقدم سيارة 2022 Kia Sorento PHEV بفئتين: «SX و SX-P».

وتاتي كيا سورينتو الجديدة مع شاشة عداجات رقمية 12.3 بوصة، الأولى من نوعها لأي سيارة كيا SUV وتستخدم شاشة الرؤية المحيطية أربع كاميرات لتوفير منظور 360 درجة حول السيارة، ما يعزز ثقة السائق في المواقف الضيقة، ومفتاح ذكي مزود بزر تشغيل وتشغيل عن بُعد، وUSB، وشاشة لمس ملونة عالية الدقة مقاس 10.25 بوصة مع نظام ملاحة وتقنيات اتصال، ولوحة شحن الهواتف الذكية اللاسلكية، بالإضافة إلى نظام الصوت Bose11 المتميز، ومتوفر مع 12 مكبر صوت عالي الأدا.

وقال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا أمريكا الشمالية: «إن الجمع النادر لسيارة سورينتو PHEV بين قابلية القيادة والكفاءة والرحابة سيجعلها خيارًا مقنعًا لعملائنا، ونحن فخورون بانضمامها إلى مجموعة طرازات كيا الشهيرة بينما تلعب أيضًا دورًا محوريًا في إطلاق استراتيجية كهربة Plan S».