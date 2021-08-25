لجنة كورونا: العلاج الأمريكي الجديد مخصص لحالات «عوامل الخطورة»

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن العلاج الأمريكي الجديد لكورونا الذي استقدمت مصر كميات منه مؤخرًا، مخصص لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة المصابة بكورونا، والتي تعاني من بعض عوامل الخطر والأمراض التي تجعل حالة إصابتها معرضة للسوء والتدهور، مثل: (نقص المناعة، السمنة المفرطة، المتقدمين بالسن فوق الـ 65 سنة، أمراض القلب المزمنة، الأمراض الصدرية المزمنة).

النادي: مريض كورونا سيحصل على العلاج الأمريكي إذا توافر لديه 3 عوامل خطورة

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية مساء الثلاثاء، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أنه إذا توفر 3 عوامل خطورة في مريض كورونا من بين العوامل التي ذكرها في بداية حديثه وهي (نقص المناعة، السمنة المفرطة، المتقدمين بالسن فوق الـ 65 سنة، أمراض القلب المزمنة، الأمراض الصدرية المزمنة)، ففي تلك الحالة سيحتاج المريض للحصول على هذا العلاج الجديد الذي يعتمد على الأجسام المضادة في تعامله مع فيروس كورونا، إذا كان لا يعاني من نقص بنسبة الأكسجين.

النادي عن علاج كورونا الجديد: وزارة الصحة كانت حريصة على توفيره رغم غلائه

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه على الرغم من غلاء هذا الدواء، إلا أن وزارة الصحة لا تبخل بأي جهد أو ميزانية حتى توفر أي دواء أيا كانت قيمته المادية للمواطن المصري.

عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تحذر من تناول دواء كورونا الجديد بدون استشارة طبيب

وحذر من استخدام هذا الدواء بدون استشارة طبيب، معللا ذلك لسببين، أولهما أن هذا الدواء جرعة واحدة تؤخذ عن طريق الحقن ويستدعي أن يتواجد المريض بالمستشفى من ساعتين إلى 4 ساعات، وبالتالي يجب أن ينصح به الطبيب المعالج أولا كما يجب أن يشرف على عملية حقن المريض به.

أما ثاني الأسباب فأكد أن هذا العلاج غير متوفر إلا من خلال إقرار وزارة الصحة له، متابعا: «يعني مايدخلش البلد، إلا من خلال وزارة الصحة».