أستاذ نساء وتوليد: سجلوا للتطعيم ضد كورونا «الموجة الرابعة شادة حيلها»

قالت الدكتور أميمة إدريس، أستاذ النساء والتوليد بقصر العيني، إنه لا يوجد مانع من حصول المرأة على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حتى وإن كانت تريد الحمل لأن الموجة القادمة من فيروس كورونا « شادة حيلها والفاكسين مبيجبيش كورونا ومنربطش الحمل بالتطعيم».

أمريكا تطعم السيدات الحوامل والمرضعات

وأضافت «إدريس»، خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على فضائية « CBC»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية منى عبد الغني والإعلامية سهير جودة، أن الهيئة الأمريكية للدواء توفر نفس التطعيمات للسيدات الحوامل والتي ترضع الأطفال دون وجود أي تأثير على السيدات حتى الآن.

ضرورة التزام المرأة الحامل بالإجراءات الاحترازية

وأوضحت أستاذ النساء والتوليد بقصر العيني أن المرأة الحامل يجب عليها استخدام الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن الموجة الرابعة ستكون شديدة، نافية أن يكون هناك علاقة بين الإصابة بكورونا أو التطعيم باللقاحات بفرص الحمل.

إمكانية تأثير كورونا بالخصوبة على الرجل

وأكدت أستاذ النساء والتوليد، أنه أجريت دراسات أشارت إلى وجود فيروس كورونا في السائل المنوي للرجل، لذا تم توقع إمكانية تأثير كورونا على فرص الخصوبة لدى الرجل، لافتة إلى أن كورونا أيضا أدت إلى حدوث أنيميا للأطفال بعد ولادتهم أو إصابتهم بأمراض رئوية ولكن لم تؤد كورونا إلى تشوهات خلقية.

ونصحت أستاذ النساء والتوليد بقصر العيني بالحصول على اللقاح وشرب كميات كبيرة من المياه وترك توتر الأعصاب لكي تمر الموجة الرابعة القادمة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19» بسلام.

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية في نوفمبر 2019، وأصبح وباء عالميا في مارس 2020.