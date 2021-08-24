نجوم فيلم «200 جنيه» يحتفلون بطرحه في دور العرض «صور»

احتفل صناع فيلم «200 جنيه» بالعرض الخاص للفيلم، في إحدى سينمات منطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

فيلم «200 جنيه» من بطولة ليلى علوي وهاني رمزي

وحضر العرض الخاص عدد كبير من أبطال الفيلم، منهم ليلى علوي وغادة عادل ودينا فؤاد ومي سليم وأحمد رزق وطارق عبد العزيز وملك قورة وهاني رمزي وإسعاد يونس والمخرج محمد أمين.

حضور عدد كبير من نجوم الفن لتهنئة صناع الفيلم

كما حضر عدد من الفنانين لتهنئة ابطال الفيلم، ومنهم علا رشدي ومصطفي درويش وحسن أبو الروس وسليمان عيد وسوزان نجم الدين، وعدد آخر من الفنانين.

فيلم «200 جنيه» في دور العرض غدا

يذكر أن فيلم «200 جنيه» سيتم عرضه للجمهور غدا الأربعاء، الموافق 25 أغسطس.

ويشهد فيلم «200 جنيه» عودة الفنانة إسعاد يونس بعد غياب عن التمثيل لعدة سنوات، وحرص كثير من الفنانين على دعمها وتهنئتها بهذا العمل.

يذكر أن فيلم «200 جنيه» يدور حول فكرة ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من كافة الفئات الاجتماعية، ويتم عرض من خلالها عدد من القصص الخاصة بالأبطال في إطار كوميدي تراجيدي.

وطرحت الأغنية الدعائية لفيلم «200 جنيه» بصوت الفنان أحمد سعد، منذ عدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت نجاحا كبيرا بعدما كان قد تم تأجيل موعد طرحها بسبب أزمة بين سعد ومنتج الفيلم.

وكان أحمد سعد، كشف عن هذه الأزمة عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» مؤكدا أن السبب فيها هو طرح «بوستر» خاص بالأغنية، وصورته متصدرة الـ«بوستر»، ما تسبب في انزعاج المنتج.