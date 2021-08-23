سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 23-8-2021

استقرت أسعار الذهب في مستهل معاملات اليوم الاثنين الموافق 23 أغسطس، وهو أول أيام عمل الأسبوع بالبورصات العالمية، حيث تتجه أنظار المستثمرين ورجال الأعمال إلي ما ستسفر عنه التداولات خلال اليوم.

وسط ضبابية المشهد وتذبذب سعر الذهب وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21 في البورصات العالمية ما بين ارتفاع وانخفاض بدون أسباب واضحة أو مؤشرات تجعل من الممكن معرفة اتجاه أسهم المعدن النفيس خلال الفترة القادمة

أسعار الذهب اليوم

وتقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تستعرضها لقرائها على مدار الساعة، سعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 21، وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب، في محلات الصاغة، علمًا بأن الأسعار تختلف من محل لآخر باختلاف المصنعية، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم بين 891 و894 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 780 و782 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

واختلف سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 669 و670 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6240 إلى 6256 جنيها.

سعر كيلو الذهب

وتراوح سعر كيلو الذهب ما بين 891.429 إلى 893.714 جنيها.

سعر الأونصة

وتباين سعر الأونصة -وهي معيار القياس في البورصات العالمية- ما بين 27.723 إلى 27.795 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الاثنين

أما عن أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الاثنين الموافق 23 أغسطس، فتستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال بشكل طفيف، ليسجل نحو 899.58 جنيه، و57.29 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار21 في أسواق المال 787.15 جنيه، و50.13 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 674.70 جنيه، 42.97 دولار أمريكي.