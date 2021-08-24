منى زكي: شخصية «هنا» في لعبة نيوتن «مش غبية».. دي إنسانة بريئة

كشفت الفنانة منى زكي، تفاصيل شخصيتها في مسلسل «أفراح القبة»، و مسلسل «لعبة نيوتن» الذي عُرض في الموسم الرمضاني السابق، إذ قالت «كان أكثر ما يهمني أن يكون ليا شخصية في كل مسلسل، وتبقى شخصية مفصلة لأبعد الحدود، وتكون المسلسل قايم على تصرفه وأدائه، وهيتصرف إزاي»، موضحة أن شخصية «هنا» التي قدمتها في مسلسل «لعبة نيوتن» لم تكن غبية، بل تراها فتاه بريئة تريد إثبات ذكائها وقوتها.

درست شخصية «هنا» قبل بدء تصوير مسلسل لعبة نيوتن

وأضافت «زكي»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، مع الإعلامية إسعاد يونس، أن «هنا» كنت تريد من يشجعها ويقويها خلال أحداث المسلسل، «أنا كنت دارسة الشخصية قبل ما أبدأ التصوير، ودرستها بدقة شديدة، لذلك عملت تصرفات فيها نوع من الجرأة، ممكن متكونش هنا ذات نفسها حباها، بس كانت عندها جرأة أنها تجرب، وتقع في مشاكل لحد ما توصل».

شخصية «هنا» في مسلسل لعبة نيوتن كانت تحتاج لدعم ودفعة

وتابعت الفنانة منى زكي: «(هنا) في مسلسل لعبة نيوتن، قعدت تقع في مشاكل لحد ما تتعلم، واتعلمت بالفعل، وإلا مكنتش شخصيتها تنمو، هي هنا كانت محتاجة دعم، كان طول الوقت فيه عدم ثقة في نفسها، مش عارفة تحققه».