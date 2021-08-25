«أخطر وأسرع بالانتشار».. أطباء يوضحون مدى شراسة الموجة الرابعة مع دلتا

بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع أول حالة إصابة بمتحور «دلتا» الهندي، لسيدة عمرها 35 عامًا، هو الحديث الأكثر تداولا هذه الأيام في مصر، خاصة وأن المتحور الجديد يعد الأخطر في سلالات كورونا؛ لقدرته على الانتشار سريعًا، وإصابة أعداد كثيرة على نطاق واسع.

ويوضح أطباء متخصصون لـ«الوطن» مدى خطورة الموجة الرابعة لفيروس «كوفيد 19» مقارنة بالثلاث موجات السابقة، وبالتزامن مع ظهور متحور «دلتا» في مصر.

«عز العرب»: متوقع أن تكون الموجة الرابعة أشرس

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إنه من المتوقع أن تكون الموجة الرابعة لفيروس كورونا أخطر من الموجات الثلاث السابقة، خاصة في ظل الانفلات الحاصل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن ظهور متحور «دلتا» الذي يقلب الأوضاع رأسا على عقب بشأن الحالة الصحية للمصابين.

عوامل مهمة للحد من انتشار الموجة الرابعة لكورونا

وأضاف «عز العرب»، أن ظهور متحور «دلتا» الهندي ينبغي أمامه وقف الحفلات بالساحل الشمالي وغيرها من الأماكن التي تحيي الحفلات، فضلا عن سرعة المواطنين في التسجيل للحصول على اللقاحات المطورة ضد عدوى فيروس «كوفيد 19»، بجانب التشديد على الإجراءات الاحترازية في المؤسسات ووسائل المواصلات العامة، والحملات التوعوية في وسائل الإعلام بشأن أهمية اللقاحات أمام الموجة الرابعة ومتحور «دلتا» الهندي.

وأشار أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إلى أنه من الضروري تعاون جميع الوزارات مع مؤسسات المجتمع المدني في عمل حملة ومبادرة قومية على غرار «100 مليون صحة»، بشأن التسجيل للحصول على اللقاحات المطورة ضد عدوى كورونا، لافتًا إلى أن القرارات الملزمة بتطعيم الطلاب في المدارس والجامعات خير ما فعلته الحكومة مؤخرًا.

«الحداد»: خطورة الموجة الرابعة في ظهور متحور دلتا

ومن جانبه، أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن خطورة الموجة الرابعة تكمن في ظهور متحور «دلتا» الهندي، والذي له القدرة على الانتشار السريع، وإصابة الأطفال والشباب بنسب أكبر من التحورات الأخرى، لذلك يعتبر هو مصدر الخطورة في الموجة الجديدة.

فعالية لقاحات كورونا أمام متحور دلتا

وعن فعالية لقاحات كورونا أمام متحور «دلتا» الهندي، أكد «الحداد»، أن الجرعات المطورة ضد عدوى فيروس «كوفيد 19» أثبتت قدرتها على الحماية من مضاعفات العدوى، ولذلك من الضروري التسجيل للحصول عليها بالنسبة لغير المطعمين حتى الآن، وذلك للحد من تفشي المتحور الهندي الخطير.