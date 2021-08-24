لجنة كورونا: كل التطعيمات أثبتت فاعليتها مع متحوري «دلتا»

أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن كل التطعيمات واللقاحات المضادة لوباء كورونا الموجودة أثبت فاعلية عالية في مواجهة متحور «دلتا» و«دلتا+»، موضحا أن كل التحورات التي حدثت لفيروس كورونا حتى الآن لم تتسبب في تغيير جذري بصورة كبيرة تجعل من اللقاحات التي توصل لها العالم في الفترة الأخيرة غير فعالة، مصرحا في الوقت ذاته أن ظهور أول حالة مصابة بمتحور «دلتا +» قد يكون السبب في القفزة التي حدثت على مستوى أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

لجنة كورونا: «دلتا» و«دلتا+» ليسا الأشد بين متحورات كورونا لكنهم الأسرع انتشارا

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية مساء الثلاثاء، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن التغيرات والتحورات التي طرأت على فيروس كوفيد19، منذ أن عرفه العالم كانت تغيرات طفيفة وبسيطة، كاشفا أن تحور «دلتا» و«دلتا+» ليسا الأشد شراسة بين التحورات التي ظهرت للفيروس، لكنهما الأسرع انتشارا بين كل تلك التحورات.

محمد النادي: «دلتا +» يستطيع إصابة من سبق إصابته بكورونا

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن «دلتا» و«دلتا+» عبارة عن تحورات حدثت على مستوى فيروس كورونا، وأن متحور «دلتا+» هو من يملك القدرة على إصابة من تلقوا التطعيم ولم يعمل بأجسامهم بصورة سليمة، كما أنه يستطيع أن يصيب من سبق إصابته بكورونا من قبل.

وحول الإجراءات القانونية التي ستتخذ ضد من يعمل بالهيئات الحكومية ولم يسجل رغبته لتلقي اللقاح بداية من سبتمبر المقبل، كشف أن من لن يسجل لتلقي اللقاح سيتعرض لأن يكون منبوذ في المجتمع.

وتابع: «بمعنى أنا ممكن أجي دلوقتي وأقولك الطالب اللي مسجلشي ولم يحصل على التطعيم بسبب تكاسل منه، ده هيمنع أن يكون متواجد في فصله، أنا مش هعمل مغامرة عشان أدخل إنسان متطعمشي في وسط 20 أو 30 شخص بسبب تكاسله».

وألمح أن الموظف الذي لم يحصل على التطعيم، من الممكن أن يحرم من مكانه، كما أنه من الممكن أن يخضع لإجراءات احترازية تجعله يعيد مسحة كورونا كل حين وآخر حتى نتأكد من عدم إصابته، مستطردا: «لسه الصورة مش واضحة، لكن أكيد هيبقى فيه بشكل أو بآخر نوع من عدم التسوية ما بين من تلقى التطعيم ومن لم يتلاقاه».

محمد النادي: جرعات التطعيم بلقاحات كورونا متوفرة

وشدد «النادي» على توفر جرعات التطعيم اللازمة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أيضا على توفر مراكز تلقي التطعيمات على مستوى كل محافظات الجمهورية، موضحا أن الدولة تعمل في هذا الشأن على قدم وساق وموفرة الكثير من الأماكن والساحات المفتوحة لتلقي جرعات اللقاح.

وحول تزايد أعداد إصابات كورونا خلال الأيام الأخيرة، بعد إعلان وزارة الصحة ظهور أول حالة مصابة بمتحور «دلتا +» في مصر، وهل المتحور وراء هذه الزيادات، أجاب «النادي» «بلا شك.. فالمثل يقول (قل من صديقك أقل لك من أنت)»، موضحا أن تلك السلالة المتحورة من كورونا سريعة الانتشار، وقد تكون السبب في القفزة التي حدثت على مستوى أعداد الإصابات.