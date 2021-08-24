«الصحة»: الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر ستكون أشد حدة

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان عن تفاصيل أول حالة لمصابة بمتحور دلتا بلس في مصر.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحالة لسيدة مصرية، عمرها يصل لـ35 عاما، وتم إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بالخارج وثبت أنها مصابة بمتحور دلتا بلس، مشيرة إلى أن حالتها كانت بسيطة.

«دلتا بلس» ليس الأشرس.. بل الأسرع

وتابعت المصادر أن متحور «دلتا بلس» ليس الأشرس ولكنه الأسرع، لافتا الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون أكثر حدة نظرا لانتشار متحور دلتا بلس وزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، مؤكدا أن الحالات ستتراوح بين المتوسطة والبسيطة.

وأضافت المصادر أن منحني فيروس كورونا في مصر مستقر رغم زيادة إصابات فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الزيادة ليست كبيرة ولكن هي علامة للعودة لاتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين والبعد عن التكدس وعدم التقبيل أو الأحضان والاكتفاء بالترحيب بالأيدي أثناء اللقاء حفاظا على استقرار المنحني الوبائي، خاصة مع اقتراب الدخول في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

في سياق متصل، دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين للتصدي للموجة الرابعة، مؤكدة أن اللقاحات جميعا آمنة وفعالة ومجانية للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في مصر، بقيمة 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب المقيمين في مصر، موضحة أن جميع الشهادات مؤمَّنة، لافتة إلى أنه لا يمكن أخذ هذه الشهادات دون تلقي لقاحات كورونا.