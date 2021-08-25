القصة الكاملة.. «تيك توك» يفضح «عربجي» حاول بيع بانجو لسائح بالأقصر

قصة بطلها موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، فرغم إنه أصبح مثيرًا للكثير من المشكلات الفترة الأخيرة وتسبب في حبس بعض من الفتيات، لكنه في هذه المرة كانت السبب في القبض على تاجر مخدرات بمحافظة الأقصر، حيث ظهر في فيديو على «تيك توك»، وهو يحاول بيع المواد المخدرة لسائح أجنبي أثناء سيره في الطريق خلال جولة سياحية كان يقوم بها السائح والذي رفض شراء المواد المخدرة منه، وقام بتصوير العربجي صاحب الحنطور دون أن يلاحظ ذلك، وبعد مرور أيام اكتشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة ظهور عربجي الحنطور في فيديو تيك توك، وبإجراء التحريات تم القبض على تاجر المخدرات وبحوزته كمية من المواد المخدرة، كما قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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«تيك توك» يفضح عربجي حنطور حاول بيع مخدرات لسائح

منذ أيام نشر سائح أجنبي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» فيديو يوضح قيام أحد الأشخاص يرتدي جلبابا وعمة وهو يتحدث معه ويحاول بيع مواد مخدرة له عبارة عن «بانجو»، في مقابل مبلغ مالي عبارة عن 5 يورو، لكن السائح لم يستجب ورفض ذلك وصوَّر الرجل دون أن يلاحظ ذلك على الإطلاق.

وعند انتهاء جولته السياحية بالمحافظة، نشر السائح الأجنبي الفيديو على «تيك توك»، وترجم الكلمات المكتوبة لرواد تيك توك يوضح الحديث الذي دار بينه وبين الرجل الذي ظهر في الفيديو.

الأجهزة الأمنية بالأقصر تتوصل لهوية «رجل تيك توك»

حاولت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، الوصول إلى هوية الرجل الذي ظهر في فيديو السائح الأجنبي، واتضح فيما بعد أنه يتبع قسم بندر الأقصر، وعلى الفور تم إجراء التحريات تحت قيادة مدير أمن الأقصر اللواء خالد عبد الحميد، وتم التوصل لهوية الرجل وعمله عقب إجراء التحريات الأمنية اللازمة.

وتبيّن أن الرجل الذي ظهر في فيديو السائح، هو عربجى حنطور، ويدعى «حمادة.ر.ب»، يبلغ 28 عاما، يعمل داخل محافظة الأقصر على الحنطور حيث يجري جولات سياحية للسياح.

المتهم اعترف بالواقعة.. والنيابة تُقرر حبسه 4 أيام

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على كمية من مخدر البانجو بهدف الإتجار، بالإضافة إلى مبلغ مالي حصيلة بيع المواد المخدرة، فضلًا عن هاتف محمول، استخدمه لإجراء المكالمات مع عملائه والتواصل معهم بغرض البيع.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبمواجهته بما جاء في مقطع الفيديو المنشور على «تيك توك»، أقر واعترف بما جاء فيه.

كما تم عرضه المتهم على النيابة العامة والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.