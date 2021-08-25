بلع صفارة.. وفاة طفل أثناء محاولة إسعافه بسوهاج

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى المنشاة المركزي جنوب محافظة سوهاج، أثناء محاولة الأطباء إنقاذ حياته، لبلعه «صفارة» أثناء لهوه، تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، أخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأفاد والد الطفل في التحقيقات بأن نجله كان يلهو بالمنزل، وفجأة سقط على الأرض وتبين بلعه صفارة كان يلهو بها، تم نقله على الفور إلى المستشفى.

الطفل توفي أثناء محاولة إسعافه بمستشفى المنشاة المركزي

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنشاة المركزي، بوصول الطفل «معتز. ع»، 7 أعوام، ويقيم دائرة مركز المنشاة، مصاباً إثر بلعه جسما غريبا «صفارة» وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال والده «عمر. ح. ح»، 38 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو نجله بالمنزل بلع «صفارة»، ما أدى لوفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

مفتش الصحة: الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، حُرر عن ذلك المحضر اللازم، بالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب ذلك.