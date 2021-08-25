13 معلومة حول مبادرة تطوير دور رعاية الأيتام: تكلفتها 2 مليار جنيه

مبادرة جديدة لتطوير دور رعاية الأيتام وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير دور الرعاية في مصر وتحديثها لرعاية الأطفال الأيتام المقيمين فيها.

محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفل بوزارة التضامن، كشف في تصريحات تليفزيونية للإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن معلومات حول قطاع دور رعاية الأيتام في مصر وخطة تطويرها وتحديثها بناء على التوجيهات الرئاسية.

أبرز ما ذكره شعبان نرصده لكم كما يلي:

- لدينا في مصر 524 دار رعاية.

- دور الرعاية يقيم فيها 1500 طفل وطفلة.

- مبادرة التطوير الجديدة تشمل تطوير 40 مؤسسة في 22 محافظة بتكلفة 2 مليار جنيه.

- ستكون هذه المؤسسات بعد التطوير فيها كافة الخدمات وتسوعب كل الأطفال.

- سيكون فيها كاميرات مراقبة وأجهزة متخصصة للتعامل مع الأطفال، وأطباء نفسيون وملاعب وحمامات سباحة.

- سيتم عمل جانب استثماري في هذه المؤسسات وعمل محلات وورش داخلية لتنمية مهارات الأطفال.

- الاتجاه الآن أصبح نحو الكفالة نظرًا لأن وجود الطفل في أسرة أفضل من وجودها في دار رعاية.

- هناك 12 ألف طفل مكفول داخل أسر ويتلقون رعاية جيدة طبقًا لضوابط ومعايير تختارها اللجنة العليا.

- هناك توجيهات بإطلاق لفظ «أبناء مصر» على الأطفال الأيتام.

- الوزارة تدفع مصاريف التعليم والجامعات والدراسات العليا للأطفال الأيتام لزيادة تفوقهم.

- توفير فرص عمل للشباب منهم وتأهيلهم لفرص عمل مناسبة لهم.

- توجيهات باكتشاف المواهب الموجودة في دور الرعاية وعمل حصر لها وسيتم قريبًا الإعلان عن مفاجأة بخصوص مواهب الأيتام.

- تقوم الوزارة بتزويج فتيات وشباب دور الأيتام ومؤخرًا تم تزويج 250 شابا وشابة حتى الآن.