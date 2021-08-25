سقوط ربة منزل وطفلها في نيل سوهاج بسبب «سيلفي».. وشاب ينقذهما

كادت ربة منزل أن تدفع حياتها وحياة ابنها ثمنا لصورة «سيلفي» على ضفاف نهر النيل بمدينة سوهاج، عندما اختل توازنها وسقطت في المياه بصحبة طفلها، وتمكن أحد المواطنين المتواجدين بالمنطقة من إنقاذها وطفلها، وحضرت الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين عدم إصابتها وطفلها وأنهما بصحة جيدة، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي لفحصهما.

اختل توازنها أثناء «سيلفي» أسفل كوبري سوهاج فسقطت وطفلها في النيل

حضرت «إيمان. ا»، 30 عاما، ربة منزل، وتقيم دائرة مركز المراغة لشراء بعض الاحتياجات من مدينة سوهاج، لكن شغفها بصور السيلفي جعلها تتوجه إلى ضفة نهر النيل واختارت الموقع المحدد للتصوير أسفل كوبري سوهاج الذي يربط بمدينة أخميم.

حملت إيمان ابنها أحمد، البالغ من العمر 3 سنوات، ووقفت على ضفة نهر النيل لتبدو المياه من خلفها، وأثناء التقاطها السيلفي اختل توازنها وسقطت في المياه، فاندفع نحوها أحد الشباب المتواجدين بالقرب منها وتم انتشالها.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا بالواقعة من غرفة عمليات النجدة، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، وتبين من الفحص سقوط سيده وابنها في نهر النيل أسفل كوبري أخميم دائرة قسم ثان سوهاج.

تبين أنه أثناء تواجد المدعوة «إيمان. ا. ع»، 30 عاما، ربة منزل وتقيم بناحية دائرة مركز المراغة على كورنيش النيل الشرقي أسفل كوبري أخميم دائرة القسم، وبرفقتها نجلها الطفل «أحمد. م. م» 3 سنوات، وحال قيامهما بالتصوير «سيلفي» على شاطئ النهر بهاتفها المحمول اختل توازنهما وسقطا داخل النهر.

وتصادف تواجد المدعو «أحمد. ا. ع»، 24 عاما، سائق، ويقيم دائرة مركز أخميم بالمكان والذي قام بإنقاذهما، دون حدوث ثمة إصابات بأحد، وبسؤال المذكورة أفادت بما تقدم، حرر محضر بالواقعة.