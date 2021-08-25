السبت.. «التعليم العالي» تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

وافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام 2021، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء: "كما تعودنا تيسيرا على أبنائنا الطلاب، تقرر تسجيل إجراء اختبارات القدرات، أسوة بما تم مع أبنائنا بالثانوية العامة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني هنــا

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة، اعتبار من يوم السبت المقبل الموافق 28 أغسطس، كما يلي: