كلية الألسن «مش موجودة» بقائمة رغبات طلاب الثانوية.. ومتحدث «التعليم العالي» يوضح

تفاجأ العديد خريجي الثانوية العامة، خاصة الشعبة الأدبية، خلال تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول بالجامعات، من عدم ظهور كليات الألسن بمختلف الجامعات ضمن اختياراتهم أثناء تسجيل الرغبات، وهو الأمر الذي علق عليه الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

شرط التحاق الطلاب بكليات الألسن

وأوضح «عبد الغفار» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن شرط ظهور كليات الألسن للطلاب خلال كتابة رغباتهم، هو حصولهم على 70% من درجات مجموع مواد اللغات التي درسها خلال الثانوية العامة، قائلًا إن من حصلوا على 70% في مجموع اللغات المختلفة فما فوق، هم من يحق لهم الالتحاق بكليات الألسن.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات، أن كليات الألسن وطبيعة دراستها تعتمد على إجادة الطالب عامة لمهارات اللغات المختلفة التي تؤهله للدراسة والالتحاق بها.

و في ذات السياق، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن تنسيق 2021-2022 حدثت به العديد من المتغيرات نتيجة انخفاض شرائح المجاميع للثانوية العامة 2021، التي كانت أبرزها انخفاض الحد الأدنى للتقدم بتنسيق المرحلة الأولى، وكذلك وجود شرط مجموع اللغات للالتحاق بكليات الألسن.

وتواصل الجامعات الحكومية تنسيق الرغبات للمرحلة الأولى للعام الجامعي الجاري 2021-2022، من خلال استقبال الطلاب بمعامل التنسيق الإلكتروني مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، والتشديد على إلزام الجميع بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التنسيق، وإجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.