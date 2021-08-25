ضبط 36 ألف قضية سرقه تيار ومخالفة شروط التعاقد خلال 72 ساعة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، 36 ألفًا و456 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد خلال 72 ساعة على مستوى الجمهورية، منها 12 ألفًا و161 قضية في اليوم الأول و12 ألفًا و386 قضية في اليوم الثاني و11 ألفًا و909 قضايا في اليوم الثالث، وتمّ تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضوابط تحرير محاضر سرقة التيار

وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الشروط والضوابط التي حددها قانون الكهرباء، بعد إجراء التعديلات عليه والتي يجب توافرها بمحضر سرقة التيار الكهربائي سواء الذي يتمّ تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء لضمان الحفاظ على حق المواطن والدولة وهي كالتالي:

- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

حضور المنتفع أو أحد أقاربه.. ضوابط صحة تحرير المحضر

- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

- إثبات أسماء من حرروا الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

- إذا كان تقرير الضبط محررًا من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

تصوير الواقعة ووضع وصف واضح للسرقة مع بيان دقيق بالأحمال

- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

- يجب أن يتضمن التقرير وصفًا واضحًا للسرقة وبيانًا دقيقًا بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة.

- أن يتمّ حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.