مصرع وإصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

لقي ثلاثة مواطنين مصرعهم وأصيب 6 أخرين بإصابات متفرقة في الجسم بينهم 5 أطفال، في حادث تصادم سيارة برصيف وانقلابها على الطريق الدولي العلمين في الساحل الشمالي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى، وأعلن المستشفى حالة الطوارىء لإستقبال مصابى الحادث، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل المصابين في حادث تصادم سيارة بالعلمين للمستشفى

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث تصادم سيارة في العلمين بالساحل الشمالي والمصابين هم: «عزه سيد عبدالعال، 27 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالساق اليمني كدمات وسحجات بالجسم، ومحمد نبيل وفائي محمود 33 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالفقرات العنقية، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد سيد عبدالعال 32 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية، واشتباه نزيف بالمخ، وعبدالله محمد سيد 5 سنوات مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني، وجني محمد وفائي 9 سنوات، وجيداء محمد السيد 7 سنوات، ويونس محمد السيد، سنتين، جثة هامدة، وسمير محمد وفائي، سنة ونصف، جثة هامدة، ودنيا محمد علي، 25 سنة، جثة هامدة».

مباحث العلمين تفحص الحادث

وكشفت التحريات الأولية أن مصابى الحادث يقيمون في شبرا بالقليوبية، وانتقلت مباحث العلمين إلى موقع الحادث، وجاري الفحص، للتعرف على أسباب وملابسات الحادث، ورفع تقرير للنيابة العامة.