السابعة مساءً.. آخر موعد لتعديل رغبات المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 111 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

آخر موعد لتعديل الرغبات

وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

عدم دخول معامل التنسيق بدون كمامة

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة»، حيث إنه لن يسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وشدد «عبد الغفار» على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سيغلق في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.