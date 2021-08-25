الإسكان: تطوير طرق الحي الثالث بالعاشر من رمضان وصيانة «طلمبات عتاقة»

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنّ إدارة الطرق بالجهاز نفذت أعمال رفع كفاءة الطرق بالحي الثالث في المدينة ضمن أعمال التطوير بالحي، وجار استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمدينة تباعا لتشمل أحياء المدينة كافة، لافتا إلى التأكيد على الشركات المنفذة بدفع العمل في المشروعات بالمدينة لسرعة الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

جار تنفيذ أعمال خزان التكديس للمياه سعة 8 آلاف م3

وفي سياق متصل، صرحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، بأنّه جارٍ تنفيذ عدة أعمال للمرافق بالمدينة، وجار تنفيذ أعمال خزان التكديس للمياه سعة 8 آلاف م3، لخدمة المنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقه، وذلك في إطار رفع كفاءة البنية التحتية وأعمال التطوير.

وأضافت المهندسة أسماء مخلوف، أنّه جارٍ حاليا تنفيذ أعمال ربط غرف الخزان على شبكة التغذية للمنطقة، وجرى التوجيه بالالتزام بالبرنامج الزمني والتنسيق الكامل مع استشاري المشروع لتنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة.

صيانة عنبر الطلمبات الخام بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة

وأضافت رئيس الجهاز، أنّه جارٍ تنفيذ أعمال الصيانة بعنبر الطلمبات الخام بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، والتأكيد على تنفيذ أعمال الصيانة على الوجه الأمثل طبقا للمواصفات المنصوص عليها.

وأشارت المهندسة أسماء مخلوف، إلى أنّ محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، هي المسؤولة عن استقبال الصرف الصناعي من المصانع والشركات بمنطقة عتاقه الصناعية بطاقة نحو 52 ألف م3/يوم.

وفي ذات السياق، تابعت المهندس أسماء مخلوف، أعمال الري وصيانة المسطحات بالمنطقة الصناعية بعتاقه، لتعظيم الاستفادة من المياه المستخدمة في أعمال الري، مشددة على ضرورة بذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى المسطحات الخضراء بالمنطقة.​