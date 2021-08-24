رئيس حدائق أكتوبر: تحرير 25 محضرا لشقق مخالفة لشروط الإسكان الاجتماعي

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم اليوم تحرير 25 محضرا لمخالفة شروط الإسكان الاجتماعي، حيث تم تأجير بعض الوحدات وبيع الأخرى، وعدم السكن في بعض الوحدات، لاسيما أنه يتم إيجاد عقود من الباطن بين الملاك والمستأجرين، وهذا يتم بشكل من أشكال التلاعب على الدولة.

الدولة تنفذ الحملات بشكل مستمر في أوقات مختلفة

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الدولة تنفذ حملات مستمرة دون مواعيد ثابتة، حيث تتواجد أحيانا في نهاية الأسبوع وأحيانا وسط الأسبوع للتأكد من شغل صاحب الشقة الأصلي للشقة والسكن فيها وعدم استأجرها لأي فرد، لافتا إلى أن اللجان تتواجد بعد مواعيد عمل الأفراد للتأكد من سكان صاحب العقار الأصلي.

الدولة توفر الوحدات للأكثر احتياجا

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الدولة باعت هذه الوحدة للفئات الأكثر احتياجا، لذا لا يجب أن يؤجرها الشخص لفرد آخر أو يعرضها للبيع، خاصة أن الدولة وفرتها بسعر قريب من سعر التكلفة من أجل التخفيف على المواطنين، لذا لا يحق استخدامها إلا في أغراض السكن فقط.

عدد المحاضر المحررة

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الحملة اكتشفت تأجير شقق ووجود 3 عقود بيع و10 حالات غير متواجدة في الوحدة، وتم تحرير 37 محضرا في هذه الحملة مع استمرار الحملات في الفترة المقبلة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وباع صندوق الإسكان الاجتماعي 60 ألف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.