إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية بعمود إنارة بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم، الأربعاء، إثر اصطدام دراجة نارية بأحد أعمدة الإنارة بعزبة صلاح الشرنوبي، في كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

غرفة عمليات الإسعاف تتلقى إخطارا بالواقعة

كانت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، تلقت إشارة بوقوع حادث تصادم «دراجة نارية» بأحد أعمدة الإنارة، ووجود مصابين.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام المستشفى.

نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام للعلاج

وتبين أن المصابين، هم «بسيوني.خ»، 23 سنة، و«أحمد.ي»، 23 سنة، و«سالم.ع»، 23 سنة، مقيمون بعزبة الشيخ، مركز كفر الشيخ، وأن الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

وفي وقت سابق، أصيبت طالبتان بحالة اختناق في حريق محدود بمعسكر الشباب بمصيف بلطيم، وتم نقلهما إلى استقبال مستشفى بلطيم، لتلقي الاسعافات الأولية.

وكانت غرفة العمليات بمديرية الصحة تلقت بلاغاً بحدوث حريق محدود بمعسكر الشباب بمصيف بلطيم ،أدى لاصابة طالبتين باختناق، ونقلت سيارات الاسعاف الطالبتين، لاستقبال مستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الاسعافات الازمة.وتبين أن المصابتنين، شيماء محمود السيد20سنه، مصابة باختناق وانخفاض في ضغط الدم، ورحاب احمد عبد الظاهر، 18 سنه، مصابه باختناق ،وتم عمل الاسعافات الاولية باستقبال المستشفي وتم خروج الطالبتين، لتحسن حالتهما.