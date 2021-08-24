«التعليم» توضح عقوبة المعلمين الرافضين للتطعيم بلقاح كورونا

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن قرار منع أي موظف أو معلم من دخول المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد2021-2022، قبل تلقيه اللقاحات اللازمة لفيروس كورونا، نهائي ولا رجعة فيه تحت أي ظرف، موضحًا أن القرار يُطبق أيضا على المعلمين الممتنعين باعتبار أن ذلك توجه دولة وليس وزارة، وسوف يجري اعتبار المعلم الرافض «غياب بدون إذن» لحين حصوله على اللقاح.

مصير المعلم الرافض للقاح كورونا: «غياب عن العمل»

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنع من دخول المدارس للمعلمين والإداريين والعمال الذين رفضوا التسجيل على موقع وزارة الصحة والحصول على لقاح كورونا، يجرى تطبيقه دون استثناء إلا للحالات المرضية التي لديها موانع صحية وظروفهم لا تسمح، بشرط تقديم ما يثبت ذلك لوزارة التعليم.

ولفت المصدر إلى أنه يجرى اعتبار المعلم الرافض لتلقي لقاح كورونا، ممتنعًا عن تنفيذ قرارات الجهات المختصة إعمالا بمبدأ «أنت حر ما لم تضر»، لأن الممتنع سيكون شريكًا في إيذاء الآخرين وأولهم الأطفال الذين لن يتلقوا اللقاح، وهو ما لن تقبله الوزارة ولا الحكومة، وقد يصل الأمر إلى المساءلة القانونية.

لن يحصل المعلم على الجدول بدون تقديم ما يثبت تلقيه اللقاح

وأشار المصدر إلى أن تسليم جداول الحصص للمعلمين قبل بداية العام الدراسي، سيكون مرتبطًا بتقديم ما يثبت تلقي كل معلم للقاح فيروس كورونا، ويجرى إخطار الإدارات والمديريات والوزارة من جانب المدارس، بأسماء الذين امتنعوا عن التسجيل ورفضوا الحصول على اللقاح، لافتًا إلى أن هذا القرار سوف يكون ملزمًا للمدارس الخاصة أيضا، وهناك لجان لمتابعة مدى التزام هذه المدارس من عدمه، مع إمكانية محاسبة المخالفين منها، لأن الدولة تريد عامًا دراسيًا منتظمًا، ولن تسمح لأي من العاملين في المدارس بالعمل دون تلقي اللقاح.