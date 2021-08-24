تزايد البحث على محركات المواقع الإلكترونية من قبل أولياء الأمور عن الكليات الخاصة في الإسكندرية ، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة2021، ومعرفة طرق التقديم بها، بالنظر إلى أن الإسكندرية تعد من أجمل وأعرق المحافظات المصرية وتتميز بموقعها شمال مصر وتطل على البحر المتوسط، مما يشجع طلاب الثانوية العامة والأزهرية للالتحاق بالجامعات الخاصة بها.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الكليات الخاصة في الإسكندرية التابعة لعدد من الجامعات:

جامعة فاروس بالإسكندرية

تعد واحدة من الجامعات التي تحتوي على عدد من الكليات الخاصة في الإسكندرية، وتعتمد في دراستها على الجانب العلمي والنظري في الكليات المختلفة في الجامعة، وتوفر العديد من البرامج الدراسية والدورات التدريبة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، وتشمل الجامعة علي عدد مميز من الكليات مثل:

- كلية طب الأسنان

- كلية الصيدلة

- كلية العلاج الطبيعي

- كلية الهندسة

- كلية التكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية.

- كلية اللغات والترجمة

- كلية العلوم المالية والإدارية.

تعرف على الكليات الخاصة في الإسكندرية

- كلية الدراسات القانونية والمعاملات المالية.

- كلية فنون التصميم.

- كلية السياحة وإدارة الفنادق.

- كلية الإعلام وفنون الاتصال.

- كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

تعد من الجامعات الخاصة بالإسكندرية، وتقع في مدينة برج العرب وتعتمد في دراستها علي البرامج المشتركة بين نموذج الدراسة بالجامعة المصرية والجامعات اليابانية وإدخال أساليب تعليمية جديدة في الجامعة، ويوجد بها ثلاثة كليات فقط وهما:-

- كلية الهندسة.

- كلية التجارة.

- كلية العلوم الإنسانية.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

تعد واحدة من المنظمات التعليمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والنقل البري، وهي تابعة لجامعة العربية وتقوم على شقين التدريب العملي والأبحاث العلمية وتوجد بها العديد من الكليات:

- كلية الطب

تعرف علي الكليات الخاصة في الإسكندرية التابعة للأكاديمية العربية

- كلية الذكاء الاصطناعي.

- كلية طب الاسنان.

- كلية الصيدلة.

- كلية النقل البحري والتكنولوجيا.

- كلية الهندسة والتكنولوجيا.

- كلية الإدارة والتكنولوجيا.

- كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.