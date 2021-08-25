«قصور الثقافة» تنظم أنشطة فنية بالمنيا والإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، من بينها لقاء بقصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية، بحضور السيناريست محمد السيد عيد نائب رئيس هيئة قصور الثقافة سابقا، تحدث خلاله عن سيرة الشاعر صلاح عبد الصبور وابداعه في مجال الشعر العربي والمسرح الشعري، وقدم اللقاء محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق، وأداره الأديب محمد عبد الوارث.

مناقشة قصة "نظرة" للكاتب يوسف أدريس

وفي اللقاء الأسبوعي لورشة كتابة القصة القصيرة، تحدث الأديب علاء أحمد عن البناء القصصي وأهم مبادئ كتابة القصة القصيرة، كما تم مناقشة قصة نظرة للكاتب يوسف أدريس كنموذج للقصة مكتملة الأركان؛ وعلى مسرح القصر قدمت فرقة أبو قير للموسيقى العربية عرضا فنيا تضمن مجموعة من الأغاني الطربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، وفي مرسم الطفل أقيمت ورشة تصميم لوحات فنية باستخدام تقنية القص واللصق من مواد مختلفة، بجانب ورشة عمل أطباق من الفوم والبورو الملون وخامات البيئة.

كما أقيمت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث قدم قصر ثقافة المنيا ورشة إعداد ممثل مسرحي يقوم بالتدريب فيها المخرج الفنان عماد توني، تهدف إلى تنمية مهارات الشباب الإبداعية، وكيفية استخدام وسائل التعبير، والأداء الحركي المسرحي، بالإضافة إلى ورشة الخط العربي لجمعية الرواد بالقصر، والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس، وتقام أسبوعيا في يومي السبت والإثنين، ويقوم بالتدريب الفنان حسن إسماعيل.

عرض "بطل من سيناء" وفيلم "غد مشرق" بالمنيا

وقدم قصر ثقافة مغاغة عرضا لفيلم بعنوان "بطل من سيناء" وفيلم "غد مشرق" من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وقدم بيت ثقافة جاهين قراءة قصصية وسرد لقصة "الإسكافي والشيخ الوفي" من تأليف عفاف عطية، ورسوم صلاح بيصار.

فيما أقام بيت ثقافة بني مزار محاضرة تثقيفية بعنوان "رأس السنة الهجرية"، بحانب ورشة فنية لتصميم أشكال بالفوم والورق، ونظم بيت ثقافة ديرمواس ورشة رسم "معالم مصرية"، كما عقد بيت ثقافة صندفا محاضرة تثقيفية بعنوان "دور المرأة في الأسرة"، موضحة دورها في تنمية المجتمع الذي تعيش فيه، وناقش بيت ثقافة دلجا كتابا بعنوان "عاشق العلم"، بينما ناقشت مكتبة قلوصنا الثقافية كتابا عن المخدرات.